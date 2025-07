Huawei abriu-nos a porta do seu Health Lab. O melhor da investigação para Saúde e Fitness

Além dos smartwatches excelentes que a Huawei faz, o software e todos os algoritmos presentes são essenciais. São estes que medem toda a atividade física e a parte de saúde e fitness. Para criar estes algoritmos, a Huawei tem vários laboratórios de investigação da Saúde e Fitness. O Pplware visitou um destes espaços em Helsínquia e conheceu o que de melhor se faz nesta área.

A Huawei abriu as portas do seu Health Lab em Helsínquia, Finlândia, ao Pplware. Neste local dedicado à investigação, reforça o seu compromisso com a investigação e desenvolvimento no setor da saúde e fitness.

Este laboratório, com quase 1000 metros quadrados, é o terceiro do género a nível global, juntando-se aos já existentes em Xi'an e Songshan Lakes, na China. Serve como uma plataforma de investigação avançada para o desenvolvimento de algoritmos para os seus dispositivos wearables e smartwatches.

Tecnologia de simulação desportiva de ponta

O laboratório finlandês está organizado em cinco grandes áreas de teste, projetadas para simular mais de 20 modalidades desportivas e monitorizar mais de 200 indicadores fisiológicos e biomecânicos. Destacam-se de imediato vários equipamentos, cada um com a sua área específica e focado em desportos bem claros.

Simulação aquática de alta precisão: piscina de contracorrente

Construída segundo padrões profissionais para garantir avaliações rigorosas do desempenho, a piscina de contracorrente é uma das peças centrais do laboratório.

Jatos Dinâmicos: equipada com jatos de água dinâmicos que podem gerar um fluxo de água totalmente controlável.

equipada com jatos de água dinâmicos que podem gerar um fluxo de água totalmente controlável. Caudal Ajustável: a intensidade do fluxo pode atingir os 350 m³/hora, permitindo simular diferentes condições de natação, desde treino de resistência a natação em águas abertas.

a intensidade do fluxo pode atingir os 350 m³/hora, permitindo simular diferentes condições de natação, desde treino de resistência a natação em águas abertas. Controlo Ambiental: permite a modificação da temperatura e da qualidade da água, assegurando que os testes possam ser replicados em condições consistentes e variadas.

Pistas virtuais: simulador de esqui interativo

Refletindo a popularidade do esqui na Europa, o laboratório integrou um simulador de esqui avançado para uma experiência interativa e imersiva.

Parâmetros Ajustáveis: o equipamento permite ajustar a velocidade, a inclinação do terreno e as rotas virtuais. Inclui também bastões ajustáveis para uma simulação completa.

o equipamento permite ajustar a velocidade, a inclinação do terreno e as rotas virtuais. Inclui também bastões ajustáveis para uma simulação completa. Recolha de Dados Avançada: está equipado com múltiplos sensores que detetam e registam uma vasta gama de dados de desempenho do utilizador, incluindo velocidade, posição, ângulos de carving e as forças aplicadas durante o exercício.

Terreno realista: passadeira multifuncional e análise em tempo real

A passadeira multifuncional é um dos equipamentos mais versáteis, capaz de testar uma variedade de disciplinas e cenários.

Versatilidade de Utilização: suporta testes de corrida, ciclismo e corrida em cadeira de rodas.

suporta testes de corrida, ciclismo e corrida em cadeira de rodas. Elevada Velocidade: atinge uma velocidade máxima de 50 km/h, permitindo testes com atletas de elite e simulação de sprints de alta intensidade.

atinge uma velocidade máxima de 50 km/h, permitindo testes com atletas de elite e simulação de sprints de alta intensidade. Simulação de Percursos Reais: uma das suas características mais notáveis é a capacidade de importar dados GPX de dispositivos GPS. Isto permite simular os terrenos e rotas de locais concretos, oferecendo aos participantes cenários de teste realistas.

uma das suas características mais notáveis é a capacidade de importar dados GPX de dispositivos GPS. Isto permite simular os terrenos e rotas de locais concretos, oferecendo aos participantes cenários de teste realistas. Feedback Imediato: o sistema inclui uma câmara que analisa cientificamente o desempenho do atleta, fornecendo feedback imediato para permitir a melhoria da técnica em tempo real.

Outras áreas de teste da Huawei para saúde e fitness

Para além destes equipamentos principais, o laboratório inclui ainda uma passadeira de alta precisão e uma área de ginásio aberta, que contém vários equipamentos para exercícios cardiovasculares, completando o leque de cenários de teste disponíveis.

Este arsenal tecnológico é fundamental para a estratégia da Huawei de validar e aprimorar continuamente as tecnologias de monitorização de saúde e desporto presentes nos seus dispositivos.

Da investigação ao pulso do utilizador nos smartwatches

A liderar a investigação está uma equipa científica multidisciplinar composta por mais de 25 especialistas, incluindo nove doutorados, de sete países da União Europeia. Estes especialistas abrangem cinco áreas-chave, como medicina, fisiologia, IA, machine learning e engenharia de software.

O trabalho desenvolvido neste centro está na origem de algoritmos como o TruSport, que começou no Instituto de Investigação de Helsínquia. Este sistema, integrado no ecossistema TruSense, é capaz de quantificar a capacidade de corrida, analisar dados de treino e fornecer planos personalizados. A sua aplicação é visível nos mais recentes wearables da marca.

O Huawei Watch 5, por exemplo, integra a tecnologia multissensorial X-TAP, que permite medições de saúde através da ponta do dedo, orientando o foco para uma gestão proativa da saúde. Por sua vez, o Huawei Watch Fit 4 Pro oferece suporte para modos desportivos avançados, como corrida em trilhos e mergulho até 40 metros de profundidade.

Funções como a aplicação Stay Fit e os Activity Rings complementam a experiência, fornecendo uma avaliação detalhada do gasto energético e da saúde cardíaca nos smartwatches da Huawei.

Colaborações estratégicas e foco na inclusão

Para garantir a relevância e o rigor científico, a Huawei colabora ativamente com instituições europeias. A empresa é o único fabricante de wearables a participar no iCARE4CVD, um projeto da Innovative Health Initiative (IHI) da União Europeia que visa combater doenças cardiovasculares com recurso a IA.

Neste âmbito, a Huawei irá co-liderar o desenvolvimento de métodos para melhorar a motivação dos pacientes e fornecerá os seus dispositivos para monitorização contínua de atividade física, sono e funções cardíacas e respiratórias.

Adicionalmente, através do projeto INTERLIVE, uma iniciativa criada pela Huawei em 2019 com seis universidades europeias, a empresa procura estabelecer padrões de referência para a validação de wearables, garantindo o seu uso ético e responsável.

Olhando para o futuro, a Huawei planeia aprofundar a cooperação com universidades e centros de saúde para pessoas com deficiência. O objetivo é estudar as necessidades específicas dos utilizadores de cadeiras de rodas para desenvolver soluções de monitorização de saúde e desporto mais dinâmicas e inclusivas nos seus futuros dispositivos.