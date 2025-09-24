Xiaomi reforça casa conectada em Portugal com novos eletrodomésticos Mijia

A Xiaomi anunciou a expansão do seu portfólio em Portugal com a chegada da sua linha de eletrodomésticos inteligentes Mijia, que inclui um frigorífico, uma máquina de lavar e secar roupa e um sistema de ar condicionado.

O lançamento, comunicado hoje em Munique, reforça a estratégia do ecossistema inteligente «Human x Car x Home» da marca, que procura oferecer "uma experiência de vida ainda mais conectada e inteligente". A chegada dos novos equipamentos ao mercado nacional está prevista para antes do final do ano.

Os novos modelos de frigorífico e máquina de lavar e secar roupa estarão disponíveis para compra a partir de novembro, enquanto a data de lançamento do ar condicionado será anunciada posteriormente.

Estes aparelhos integram-se totalmente no ecossistema Xiaomi AIoT e podem ser geridos através da aplicação Xiaomi Home, permitindo aos utilizadores "aceder a notificações em tempo real, configurações personalizadas e atualizações de software OTA contínuas em qualquer lugar do mundo". A compatibilidade com Google Assistant e Alexa acrescenta uma camada de conveniência através de comandos de voz.

Frigorífico Mijia Cross Door 502L: frescura inteligente e versatilidade

O Frigorífico Mijia Cross Door 502L foi desenhado para as famílias modernas, oferecendo uma capacidade de 502 litros com zonas de temperatura personalizáveis. Destaca-se pela zona conversível iFresh, com controlo de temperatura entre -1 °C e 5 °C, e pela tecnologia de frescura Ag⁺, que ajuda a "reduzir odores e a inibir o crescimento bacteriano".

O design inclui uma porta com abertura a 90° para fácil acesso e a aplicação envia notificações caso a porta fique aberta. O equipamento estará disponível por 849,99 euros.

Máquina de Lavar e Secar Roupa Mijia Pro 9 kg: eficiência e higiene avançada

Com um design ultrafino, a Máquina de Lavar e Secar Roupa Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg foca-se na eficiência energética, garantindo uma poupança de 25% face ao limite mínimo da Classe A da UE.

O motor de acionamento direto assegura uma limpeza profunda com baixo ruído, e a tecnologia Dual Auto Dosing otimiza o uso de detergente e amaciador. Oferece ciclos rápidos, como o Smart Wash de 36 minutos e o Quick Wash de apenas 12 minutos. Para uma higiene completa, utiliza vapor a alta temperatura que elimina até 99,99% das bactérias. O preço de lançamento será a partir de 549,99 euros.

Ar Condicionado Mijia Pro Eco: conforto e poupança com inteligência artificial

O Ar Condicionado Mijia Pro Eco Series, com certificação energética A+++, foi projetado para um controlo climático inteligente e de baixo consumo. O modo Mijia AI Energy Saving ajusta a potência dinamicamente, alcançando até mais 27% de eficiência energética.

O sistema garante arrefecimento rápido em 30 segundos e aquecimento em 60 segundos, evitando correntes de ar diretas. Através da aplicação Xiaomi Home, os utilizadores podem monitorizar o consumo e criar perfis personalizados, enquanto a funcionalidade de IA aprende os hábitos do utilizador para otimizar o conforto.