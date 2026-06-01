Empresa quer substituir soldados humanos por robôs humanoides, e já fez testes na Ucrânia
Depois de testar os seus robôs humanoides na Ucrânia, a Foundation já estabeleceu contratos com o exército norte-americano. O objetivo é estar na linha da frente em 12 a 18 meses.
O que é a Foundation e o que quer fazer?
Uma startup norte-americana chamada Foundation está a dar cartas no mundo da robótica militar. Cofundada por Sankaet Pathak, antigo responsável da plataforma fintech Synapse, a empresa tem como missão colocar robôs humanoides em missões perigosas, substituindo soldados em tarefas de risco elevado.
Estou convicto de que a tecnologia está a atingir um nível em que pode substituir empregos perigosos para os humanos.
Afirmou Pathak, cuja empresa tem uma ligação política à família de Donald Trump.
Segundo a CNBC, Eric Trump, filho do atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), juntou-se recentemente à empresa como consultor estratégico, uma decisão que já levou a senadora democrata Elizabeth Warren a acusá-la de "corrupção à vista de todos", dado que a Foundation já recebeu contratos governamentais no valor de 24 milhões de dólares.
Meet Phantom, a humanoid robot built for battlefield missions by San Francisco–based startup Foundation Future Industries.
The robot can walk across rough terrain, enter buildings, and scan dangerous areas before soldiers move in.
Phantom uses AI to detect people and understand… pic.twitter.com/WrZWcscytR
— Space and Technology (@spaceandtech_) May 7, 2026
Ucrânia serviu de laboratório
No início deste ano, a Foundation enviou dois exemplares do seu robô Phantom MK-1 para a Ucrânia, numa demonstração que a empresa descreve como o primeiro deployment conhecido de robôs humanoides num teatro de combate.
Os testes, apoiados pelo Governo norte-americano e realizados com autoridades ucranianas, incidiram sobre operações logísticas em zonas de perigo, como o transporte de mantimentos, tarefas que expõem regularmente os soldados a situações de risco.
🇺🇦 Ukraine is testing two humanoid robots Phantom MK-1 on the front lines.
In February, U.S.-based company Foundation delivered two units to Ukraine for field trials under combat conditions.
The robots have a humanoid design constructed from black steel and feature a dark,… pic.twitter.com/fVgY82YHhs
— Lenka White (@white_lenka) March 15, 2026
A Foundation promete melhorias significativas com o Phantom 2, que deverá chegar à Ucrânia ainda este ano com o dobro da capacidade de carga e, segundo Pathak, "capacidades sobre-humanas".
Corrida tecnológica com a China
A empresa enquadra o seu trabalho na competição geopolítica entre os EUA e a China, afirmando querer entregar ao exército norte-americano "os melhores robôs que conseguirmos construir". Aliás, "melhores do que qualquer coisa que a China tenha".
De facto, o país asiático tem investido fortemente na robótica humanoide. Ainda que o foco seja maioritariamente industrial, investigadores militares chineses já publicaram estudos sobre o potencial desta tecnologia em contexto de guerra.
O Phantom é o primeiro robô humanoide de produção da Foundation, com 1,80 m de altura e 80 kg. Capaz de transportar até 40 kg de carga, move-se a 1,7 m/s e conta com 29 graus de liberdade para uma mobilidade fluida em ambientes humanos.
O seu sistema de atuadores cicloidais proprietários entrega um torque máximo de 160 Nm com um tempo de resposta inferior a 10 milissegundos, um desempenho comparável ao hidráulico, mas com a eficiência de um motor eléctrico.
Ceticismo em relação aos robôs humanoides da empresa
Nem todos os especialistas partilham o entusiasmo relativamente aos robôs humanoides da empresa norte-americana.
Para Melanie Sisson, do programa de política externa da Brookings, a Ucrânia ensinou que é preciso adaptar e fabricar rapidamente e a baixo custo, e os robôs humanoides dificilmente o permitem, dada a sua complexidade de engenharia.
Indo mais longe, Toby Walsh, da Universidade de Nova Gales do Sul, avisa que esperar por "robôs ao estilo de Exterminador Implacável" pode ser um erro.
O que parece consensual é que, independentemente da forma, a era dos robôs com Inteligência Artificial na guerra está mesmo aí, com Walsh a assumir que espera que os robôs "voadores e subaquáticos substituam a força humana".
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exterminador, és tu? 🙂
Não pode, viola a 1ª lei da robótica
A espécie humana é tão estupida!!!
Primeiro porque se matam uns aos outros em guerras sem sentido, e agora arranjaram máquinas para matar pelos humanos.