Redmi Pad 2 Pro: nova aposta da Xiaomi em tablets de grande ecrã para entretenimento

A Xiaomi acaba de reforçar a sua presença no mercado de tablets com o lançamento da nova Série REDMI Pad 2 Pro, apresentada hoje em Munique, Alemanha. A nova gama, que inclui o REDMI Pad 2 Pro, uma versão com vidro mate e um modelo com conectividade 5G.

Esta foi desenhada com o objetivo de proporcionar "uma experiência de entretenimento imersiva em grande ecrã". A marca foca-se em combinar um ecrã vibrante, desempenho fluido e uma bateria de longa duração para satisfazer as necessidades do dia a dia.

Um ecrã e som pensados para a imersão

No centro desta nova série está um ecrã de 12,1 polegadas com resolução 2.5K (2560 x 1600). Para garantir uma experiência visual de alta qualidade, o painel conta com Dolby Vision®, que promete cores mais precisas e realistas, e uma taxa de atualização adaptativa que pode atingir os 120 Hz, assegurando fluidez em jogos e na navegação.

A pensar no conforto visual durante utilizações prolongadas, o ecrã integra a tecnologia dimming DC e possui três certificações da TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker-Free e Circadian Friendly).

Uma das novidades é o REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version, que apresenta um ecrã com uma nano-textura AG. Segundo a marca, esta tecnologia "reduz o brilho e os reflexos em até 97%", criando uma superfície semelhante a papel, ideal para leitura e escrita.

A experiência de entretenimento é complementada por um sistema de quatro altifalantes com suporte para Dolby Atmos® e Hi-Res Audio. A Xiaomi destaca ainda a capacidade de aumentar manualmente o volume até 300%, garantindo que o som se mantém nítido mesmo em ambientes com mais ruído.

Desempenho e autonomia para longas sessões

A alimentar a Série REDMI Pad 2 Pro está a plataforma móvel Snapdragon® 7s Gen 4, construída num processo de 4 nm, que visa otimizar o desempenho para as exigências de um ecrã de grandes dimensões.

Um dos maiores destaques é a bateria de 12000 mAh, uma das maiores que a Xiaomi integrou num tablet para o mercado global. Esta capacidade é suportada por um carregamento rápido de 33 W e ainda por uma funcionalidade de carregamento reverso com fios de 27 W, que permite ao tablet funcionar como power bank para outros dispositivos.

A série opera com o sistema Xiaomi HyperOS, que potencia a interconectividade com outros dispositivos da marca. Funções como sincronização de chamadas, área de transferência partilhada e a capacidade de aceder a aplicações do telemóvel diretamente no tablet estão incluídas.

Para expandir a produtividade, os tablets vêm com Google Gemini e a função Circle to Search. O armazenamento interno pode ser expandido até 2 TB através de cartão de memória.

Preço e disponibilidade em Portugal

O REDMI Pad 2 Pro já está disponível em Portugal na cor Graphite Gray, na variante de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, com um preço de venda ao público de 299,99€. A versão 5G, com a mesma configuração e cor, tem um custo de 349,99€. Estão também disponíveis acessórios como o teclado REDMI Pad 2 Pro Keyboard, por 99,99 €, e a caneta REDMI Smart Pen, por 69,99 €.