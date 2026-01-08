Novos sensores da Bosch vão permitir que os robôs se movimentem melhor

Tal como os complexos sentidos que orientam os organismos vivos, os sensores MEMS (Sistemas Microeletromecânicos), pequenos e sofisticados, funcionam como um pilar fundamental, conferindo às máquinas a capacidade crucial de perceber e compreender o seu próprio movimento e orientação. Eis as novidades da Bosch neste campo.

Três novos sensores de alta gama para um mercado em crescimento

Na CES 2026, a Bosch Sensortec apresenta a plataforma BMI5, uma nova geração de sensores inerciais (acelerómetros e giroscópios) concebidos para proporcionar um desempenho de alta precisão com ruído ultrabaixo, captando cada nuance de movimento em múltiplas categorias de dispositivos.

Baseada numa base de hardware comum e adaptada através de software inteligente, a plataforma é lançada com três variantes:

BMI560;

BMI563;

BMI570.

Os produtos da família BMI5 destinam-se aos segmentos premium das fabricantes de dispositivos eletrónicos de consumo, estabelecendo as bases para o crescente mercado de sensores MEMS.

Segundo a empresa de investigação de mercado e consultoria estratégica Yole Group, espera-se que este mercado cresça até superar os 19.200 milhões de dólares em 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR 2024-2030) de 4%.

Soluções específicas para diferentes aplicações

O sensor BMI560 torna as experiências de realidade virtual e aumentada incrivelmente realistas, segundo a Bosch. Acompanha com precisão os movimentos da cabeça quase sem atraso, permitindo que os utilizadores interajam de forma natural em ambientes 3D.

A estabilização avançada de imagem ajuda os smartphones e câmaras a capturar fotografias e vídeos nítidos e sem tremores, mesmo em movimento.

O BMI563 gere vibrações e movimentos extremos, tornando-o ideal para robôs que precisam de navegar com precisão ou para controladores de realidade virtual que rastreiam cada gesto subtil da mão.

Além disso, ajuda estes dispositivos a compreender o seu ambiente e os seus movimentos com precisão excecional. Por exemplo, o novo sensor MEMS da Bosch ajuda um robô humanoide a encontrar o caminho correto, mesmo que a lente da câmara esteja coberta por um objeto.

Por outro lado, o BMI570 melhora os relógios inteligentes e os auriculares sem fios: em comparação com o seu antecessor, a nova plataforma oferece um intervalo de medição duplicado, permitindo a deteção de uma gama ainda mais ampla de movimentos e gestos, especialmente os de forma dinâmica.

Para os dispositivos auditivos, fornece dados precisos sobre a orientação da cabeça, proporcionando experiências de áudio 3D imersivas. Isto significa que a música ou as chamadas podem parecer soar de uma direção específica, reagindo ao movimento do utilizador.

Excelência técnica em IA e inovação responsável

Um motor de classificação Edge-AI ajuda o dispositivo a permanecer "sempre ligado" ao reconhecer padrões de movimento diretamente dentro do sensor. Isto consome menos energia, agiliza as reações e acrescenta funcionalidades inteligentes, como a deteção automática de atividade num relógio inteligente sem que o utilizador tenha de interagir.

Em todas as suas variantes, a plataforma BMI5 cumpre os mais elevados padrões ecológicos da Bosch Sensortec até à data, combinando desempenho técnico com inovação responsável.

Esta arquitetura unificada permite às fabricantes de dispositivos otimizar o desenvolvimento de ponta e, ao mesmo tempo, sustentável, em todas as linhas de produtos.

Com a plataforma BMI5, estamos a reforçar as bases para a próxima geração de dispositivos com deteção de movimento. Os nossos clientes beneficiam de um nível constante de precisão, robustez e desempenho excecional em todas as variantes, permitindo sistemas [de Realidade Extendida] responsivos, robótica fiável e dispositivos wearables intuitivos.

Disse Stefan Finkbeiner, diretor-executivo da Bosch Sensortec.

Aa plataforma combina a excelência técnica com a inovação responsável, refletindo os valores fundamentais da Bosch de qualidade e sustentabilidade, e suporta uma ampla gama de aplicações com uma arquitetura única e escalável.

Mais, segundo o executivo, "isto é apenas o começo", pois "a família BMI5 continua a crescer, com mais variantes já em desenvolvimento".

Disponibilidade

Segundo a Bosch, já existem amostras disponíveis para clientes diretos. A linha completa de produtos entrará em produção em série em grande escala a partir do terceiro trimestre de 2026.