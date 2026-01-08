Honda leva concept cars e veículos de competição ao Salão Automóvel de Tóquio 2026

A Honda Motor Co., Ltd. anunciou os planos para a sua participação no Salão Automóvel de Tóquio 2026, onde irá apresentar vários concept models e veículos de competição que refletem a paixão da marca pela performance e pelo prazer de condução. O evento terá lugar entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2026, no Makuhari Messe, na província de Chiba, no Japão.

Tema do stand Honda: "Honda Sports DNA"

O tema do stand, "Honda Sports DNA", expressa como a tecnologia da marca e a paixão pelo desempenho e pelo prazer de condução - com o desporto motorizado a assumir um papel central no desenvolvimento tecnológico da marca – estão presentes em todas as atividades da marca, desde as competições até ao desenvolvimento e produção de automóveis.

Com a cor vermelha como tema, o stand da Honda foi concebido para que os visitantes sintam o compromisso da marca com a concretização dos seus sonhos e a dedicação inabalável enquanto fabricante de automóveis.

Principais modelos em exposição

Civic Type R HRC Concept

Estreia mundial de um concept model baseado no Civic Type R, desenvolvido pela Honda Racing Corporation (HRC), a divisão global de competição da marca.

Incorporando a experiência adquirida no desporto motorizado, a HRC elevou ainda mais a performance do Civic Type R, com o objetivo de alcançar o “máximo desempenho desportivo”.

Prelude HRC Concept

Estreia mundial de um concept model baseado no novo Honda Prelude, lançado em setembro de 2025, personalizado com peças HRC concebidas para aprofundar ainda mais o prazer de condução.

Civic e:HEV RS Prototype

Estreia mundial da nova versão RS, uma variante de caráter mais desportivo do Civic e:HEV.

Este será o segundo modelo da marca, depois do novo Prelude, a integrar a nova tecnologia de controlo Honda S+ Shift, que reforça o prazer de condução e proporciona uma experiência ao volante mais envolvente e estimulante.

Veículos de competição em exposição

O stand da Honda terá ainda em exposição o HRC Prelude-GT, uma máquina GT500 totalmente nova que está programada para competir na série Super GT 2026, bem como um simulador de corrida dedicado aos e-motorsports, desenvolvido com base no NSX-GT que competiu no Super GT até à temporada de 2019.

Mais informações sobre o stand da Honda no Salão Automóvel de Tóquio 2026 serão divulgadas progressivamente e poderão ser consultadas no website oficial do evento.