Honda leva concept cars e veículos de competição ao Salão Automóvel de Tóquio 2026
A Honda Motor Co., Ltd. anunciou os planos para a sua participação no Salão Automóvel de Tóquio 2026, onde irá apresentar vários concept models e veículos de competição que refletem a paixão da marca pela performance e pelo prazer de condução. O evento terá lugar entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2026, no Makuhari Messe, na província de Chiba, no Japão.
Tema do stand Honda: "Honda Sports DNA"
O tema do stand, "Honda Sports DNA", expressa como a tecnologia da marca e a paixão pelo desempenho e pelo prazer de condução - com o desporto motorizado a assumir um papel central no desenvolvimento tecnológico da marca – estão presentes em todas as atividades da marca, desde as competições até ao desenvolvimento e produção de automóveis.
Com a cor vermelha como tema, o stand da Honda foi concebido para que os visitantes sintam o compromisso da marca com a concretização dos seus sonhos e a dedicação inabalável enquanto fabricante de automóveis.
Principais modelos em exposição
- Civic Type R HRC Concept
Estreia mundial de um concept model baseado no Civic Type R, desenvolvido pela Honda Racing Corporation (HRC), a divisão global de competição da marca.
Incorporando a experiência adquirida no desporto motorizado, a HRC elevou ainda mais a performance do Civic Type R, com o objetivo de alcançar o “máximo desempenho desportivo”.
- Prelude HRC Concept
Estreia mundial de um concept model baseado no novo Honda Prelude, lançado em setembro de 2025, personalizado com peças HRC concebidas para aprofundar ainda mais o prazer de condução.
- Civic e:HEV RS Prototype
Estreia mundial da nova versão RS, uma variante de caráter mais desportivo do Civic e:HEV.
Este será o segundo modelo da marca, depois do novo Prelude, a integrar a nova tecnologia de controlo Honda S+ Shift, que reforça o prazer de condução e proporciona uma experiência ao volante mais envolvente e estimulante.
Veículos de competição em exposição
O stand da Honda terá ainda em exposição o HRC Prelude-GT, uma máquina GT500 totalmente nova que está programada para competir na série Super GT 2026, bem como um simulador de corrida dedicado aos e-motorsports, desenvolvido com base no NSX-GT que competiu no Super GT até à temporada de 2019.
Mais informações sobre o stand da Honda no Salão Automóvel de Tóquio 2026 serão divulgadas progressivamente e poderão ser consultadas no website oficial do evento.