Walker S2: robô humanoide chinês joga ténis quase como um profissional

A empresa de tecnologia chinesa UBTECH Robotics revelou um vídeo que demonstra as impressionantes capacidades do seu robô humanoide, o Walker S2, num campo de ténis. Esta exibição levanta questões fascinantes sobre o futuro da interação entre humanos e robôs no desporto e noutras áreas do quotidiano.

Uma demonstração de força e precisão no court

Num vídeo recentemente divulgado, a UBTECH apresenta o Walker S2 a usar uma raquete de ténis com uma fluidez notável, movimentando-se pelo campo e respondendo aos shots de um adversário humano. Embora o vídeo contenha edições, as imagens, reproduzidas a velocidade normal, exibem uma coordenação e precisão que atestam o avanço tecnológico do autómato.

A prática de ténis representa um desafio complexo para um robô humanoide. Exige uma perceção visual apurada para antecipar a trajetória da bola, um posicionamento rápido e eficaz, a escolha do golpe adequado e, crucialmente, a manutenção do equilíbrio durante a execução do movimento.

O Walker S2 parece dominar estas vertentes, executando os movimentos com controlo e suavidade.

Poderá este ser um futuro parceiro de treino?

Permanece a dúvida se a intenção da UBTECH é posicionar o Walker S2 como um futuro parceiro de treino ou se esta é apenas uma demonstração das suas capacidades avançadas. No entanto, com o desenvolvimento contínuo da tecnologia, não é difícil imaginar uma versão futura, ainda mais rápida e ágil, capaz de cobrir o campo como um atleta humano e competir de igual para igual.

O Walker S2 foi apresentado oficialmente em 2024 como um robô humanoide industrial, projetado para operação contínua graças a um sistema de troca autónoma de baterias.

A UBTECH já tinha gerado mediatismo em novembro, quando publicou um vídeo que alegadamente mostrava a implementação de centenas de robôs Walker S2 em cenários comerciais e industriais. A autenticidade do vídeo foi alvo de ceticismo, mas a empresa defendeu a sua veracidade.

Este ano promete ser um período de grandes avanços na robótica humanoide, não só em termos de agilidade, mas também de inteligência artificial (IA). A competição no setor tem vindo a intensificar-se a nível global, com empresas como a Boston Dynamics, Figure AI, Unitree e 1X a emergirem como concorrentes de peso, todas com o objetivo de deixar a sua marca no setor.

