EUVD: a base de dados europeia sobre vulnerabilidades

A Comissão Europeia lançou uma Base de Dados Europeia de Vulnerabilidades (EUVD) através da Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA). Conheça a EUVD.

EUVD ajudará no âmbito da NIS2 e implementação do Regulamento da Ciber-Resiliência

A EUVD tem como objetivo reforçar a segurança digital na Europa. Permitirá apoiar as entidades no cumprimento dos requisitos relativos à gestão da cadeia de abastecimento e à gestão de vulnerabilidades, no âmbito da Diretiva SRI 2 (NIS 2), que visa melhorar a cibersegurança em setores críticos como a energia, os transportes e a saúde.

A EUVD servirá também de suporte à implementação do Regulamento da Ciber-Resiliência, garantindo que os produtos com elementos digitais — como software e dispositivos inteligentes — estão protegidos contra ciberameaças.

Esta base de dados recolhe informações sobre vulnerabilidades provenientes de fontes fiáveis, reforçando o conhecimento da situação e protegendo a infraestrutura digital de potenciais ameaças.

Oferece ferramentas vitais para as partes interessadas dos setores público e privado, incluindo as autoridades nacionais e os investigadores, navegarem em segurança no espaço digital. Esta ferramenta apoia o compromisso da UE de reforçar a soberania tecnológica, disponibilizando recursos fiáveis para gerir e atenuar os riscos de cibersegurança em todos os produtos e serviços das tecnologias da informação e comunicação.

Uma vulnerabilidade é uma falha ou fraqueza numa máquina, rede ou software que pode ser explorada por atacantes para obter acesso não autorizado, causar danos ou roubar informações.

