Estes são os melhores sistemas operativos para os computadores mais fracos

À medida que o tempo passa, os computadores mais antigos são frequentemente postos de lado devido à sua incapacidade de suportar as tecnologias mais atuais. Contudo, existem sistemas operativos leves e eficientes capazes de revitalizar este hardware antigo e oferecer alternativas seguras e funcionais aos exigentes sistemas modernos. Deixamos alguns.

Sistemas operativos leves para hardware antigo

Os sistemas operativos mais recentes, como o Windows 11 e o macOS Tahoe, são conhecidos pelos seus elevados requisitos de sistema, o que deixa muitos computadores antigos ou com componentes mais modestos para trás.

A Microsoft, por exemplo, exige para o Windows 11 recursos como TPM 2.0, um mínimo de 8 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, especificações que grande parte do hardware mais antigo não consegue cumprir.

Mesmo no universo Linux, distribuições populares como o Ubuntu ou o Fedora, embora mais flexíveis, podem ainda ser demasiado pesadas para máquinas com poucos recursos. Manter um sistema operativo sem suporte, como o Windows 7, 8 ou, futuramente, o Windows 10, é uma opção perigosa que expõe os seus dados a graves falhas de segurança.

Felizmente, existem alternativas menos conhecidas que foram desenhadas especificamente para serem leves, rápidas e seguras.

1️⃣ Tiny11: Windows 11 sem o excesso

Para os utilizadores que desejam a interface e compatibilidade do Windows 11 mas não possuem o hardware necessário, o Tiny11 é a solução ideal. Desenvolvido pela NTDEV, este projeto consiste numa versão modificada do sistema operativo da Microsoft, da qual foi removida a maior parte do bloatware (software pré-instalado), telemetria e anúncios.

A principal vantagem é a drástica redução dos requisitos mínimos. O Tiny11 funciona com apenas 2 GB de RAM e ocupa cerca de 8 GB de armazenamento, eliminando a necessidade do controverso chip TPM 2.0.

É importante notar que o Tiny11 é uma modificação e não uma versão pirata; por isso, continua a ser necessária uma licença válida do Windows para a sua ativação.

2️⃣ Lubuntu: a leveza do ecossistema Ubuntu

Baseado no popular Ubuntu, o Lubuntu distingue-se por utilizar o ambiente de trabalho LXQt, conhecido pela sua eficiência e baixo consumo de recursos. O resultado é um sistema operativo estável, rápido e com um design minimalista que poderá ser familiar para quem vem do Windows.

As suas qualidades permitem-lhe funcionar de forma fluida na maioria dos computadores antigos. Precisa apenas de 1 GB de RAM, um processador com um mínimo de 700 MHz e 5 GB de espaço em disco. Pela sua simplicidade e por vir com um conjunto útil de aplicações pré-instaladas, é uma das melhores opções para iniciantes no mundo Linux.

3️⃣ ChromeOS Flex: transforme o seu PC num Chromebook

A Google oferece uma proposta diferente com o ChromeOS Flex. Este sistema operativo transforma qualquer computador antigo num dispositivo semelhante a um Chromebook, focando-se numa experiência baseada na nuvem e no browser Chrome.

Se a sua utilização se resume a navegar na internet, consultar e-mails e utilizar aplicações web de produtividade, esta é uma excelente escolha.

O sistema é extremamente leve, uma vez que a maioria das tarefas é executada online. Embora a compatibilidade com software tradicional seja limitada, é possível aceder a plataformas como o Microsoft Office através das suas versões web.

4️⃣ WattOS: sistema operativo que traz eficiência energética e velocidade

Inspirado no Debian e utilizando o ambiente de trabalho LXDE, o WattOS foi concebido com um objetivo claro: ser rápido e consumir o mínimo de energia possível. A sua interface é tradicional, com uma barra de tarefas e um menu de início, o que facilita a adaptação de novos utilizadores.

Vem equipado com aplicações essenciais e leves como o Firefox, o leitor de multimédia VLC e suporte para Flatpak, garantindo que o sistema se mantém ágil no dia a dia. Os seus requisitos são incrivelmente baixos: funciona com apenas 192 MB de RAM (recomenda-se 1 GB para uma melhor experiência) e ocupa menos de 1 GB de espaço em disco.

5️⃣ AntiX: o especialista em hardware muito antigo

Para os casos mais extremos, o AntiX é uma das distribuições mais capazes. Também baseada no Debian, esta opção é famosa por funcionar em hardware verdadeiramente obsoleto. O seu lema é ser "livre de systemd", focando-se em componentes mais tradicionais e leves do ecossistema Linux.

Com requisitos de apenas 256 MB de memória RAM e 7 GB de armazenamento, o AntiX pode ressuscitar máquinas que outras distribuições já não conseguem suportar. Apesar da sua leveza, inclui um conjunto completo de aplicações, como o pacote de escritório LibreOffice e o Firefox, tornando-o perfeitamente funcional para uso diário.

📝 Com qualquer uma destas alternativas, aquele computador que estava a ganhar pó num canto pode voltar a ser um dispositivo útil e seguro, sem qualquer necessidade de investir em novo hardware.

Leia também: