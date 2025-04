Energia já está a ser restabelecida em Portugal!

Após o apagão que deixou Portugal, Espanha e outros países europeus sem eletricidade, muitas foram as teorias avançadas. Apesar de uma delas prever que a reposição da energia demoraria até uma semana, a verdade é que já há locais onde a energia foi restabelecida.

Conforme avançado pela Lusa, citando vários habitantes, a energia elétrica já foi restabelecida na freguesia do Rossio ao Sul do Tejo, no concelho de Abrantes.

Contactados pela agência noticiosa portuguesa, vários habitantes da povoação do Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes, admitiram já ter energia elétrica.

Na mesma linha, alguns estabelecimentos comerciais já abriram portas e encontram-se em funcionamento, segundo as fontes.

Produção nas centrais de Castelo de Bode e Tapada do Outeiro terá sido recuperada

A Redes Energéticas Nacionais (REN) avançou que a produção de eletricidade nas centrais hídrica de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro foi recuperada, estando em curso um processo "muito gradual" de retoma dos consumos.

Nesta altura, foi possível recuperar a produção nas centrais hídrica de Castelo de Bode e termoelétrica da Tapada do Outeiro. Com esta produção, está em curso um processo muito gradual de retoma dos consumos, em primeiro lugar na região destas centrais e progressivamente em zonas adjacentes.

Informou a gestora do sistema elétrico nacional, num comunicado, citado pela imprensa nacional.

A REN adiantou ainda que "estão igualmente a ser preparadas as ações necessárias para retomar, em primeiro lugar, o abastecimento a pontos de consumo prioritários, como hospitais, forças de segurança, aeroportos e vias ferroviárias e rodoviárias".

Governo espera o restabelecimento da eletricidade ainda hoje

Numa publicação, o Governo português informou que "está a trabalhar, juntamente com as entidades competentes, para o restabelecimento da energia ainda hoje".

Conforme disse, a prioridade é o SNS, os transportes e outras infraestruturas críticas.