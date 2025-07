Robô humanoide troca as suas próprias baterias para funcionar 24 horas, 7 dias por semana

Sim, o nível já está neste patamar. Até agora, a mão de obra robótica tinha de estar sempre ligada à corrente ou passar algum tempo ligada à rede elétrica para recarregar a bateria. A UBTech lançou o robô humanoide Walker S2, com baterias duplas e a capacidade de fazer hotswap(substituição a quente) por si próprio.

Robô que se autoalimenta

A ideia geral por detrás da troca de baterias para transporte é que, em vez de ter de estacionar o seu veículo para recarregar durante algum tempo, pode simplesmente trocar a quente uma bateria gasta por uma nova e seguir o seu caminho em segundos.

Agora, a UBtech está a trazer esse tipo de comodidade para os robôs humanoides.

O futuro workerbot Walker S2 tem dois compartimentos de bateria nas costas. Quando uma das baterias começa a ficar fraca, o humanoide pode aproximar-se de uma estação de troca instalada numa instalação industrial, rodar a parte superior do tronco para a posição correta e utilizar ferramentas na extremidade dos braços para retirar a bateria gasta e substituí-la por uma nova.

No vídeo acima, as unidades de mãos e garras do Walker S2, que precisará para trabalhar na linha de produção, parecem ter sido sacrificadas para efeitos de demonstração.

Contudo, presumivelmente, a versão de produção terá algum tipo de solução alternativa para acomodar a ferramenta em cada pulso que se prende aos lados da unidade de bateria, bem como qualquer apêndice de manipulação de que necessitará para realizar o seu trabalho.

Como tal, o potencial para um trabalho (quase) contínuo 24/7 é claro. As estações de troca carregarão as baterias no chão de fábrica.

O único tempo de inatividade que o S2 terá de enfrentar são alguns minutos para se deslocar até à torre de baterias mais próxima, retirar a bateria que está a morrer e substituí-la por uma totalmente carregada antes de regressar ao seu posto de trabalho.

24 horas, 7 dias por semana, sempre sem parar

A UBTech de Shenzhen ainda não deu pormenores sobre o seu novo humanoide, pelo que, de momento, tudo o que temos são especulações.

É provável que o S2 utilize câmaras de visão na cabeça para detetar a luz verde num conjunto de baterias empilhadas, que indica o seu estado de carga total, e efetue operações de troca de baterias de forma autónoma “em cenários industriais dinâmicos”.

O robô foi concebido para ter um andar semelhante ao humano e, se os seus antecessores servirem de referência, terá cerca de 170 cm de altura.

No vídeo, temos um breve vislumbre do rosto, que mostra um ecrã a cores por baixo do conjunto de sensores na sobrancelha para fornecer informações sobre o estado dos colegas humanos na linha de produção. Há também um botão de paragem de emergência na parte de trás, só para prevenir.

Teremos de esperar que a página do produto apareça para sabermos mais, incluindo as especificações completas, o preço e a disponibilidade.