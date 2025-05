Apenas três países lançaram um humano para o espaço. Agora, a Índia quer juntar-se

A capacidade de enviar seres humanos para o espaço tem sido, historicamente, um feito reservado a um número muito restrito de nações. Contudo, este panorama está prestes a mudar com a Índia a preparar-se para entrar no clube.

Uma nova nação na elite espacial: a Índia

Até ao momento, apenas os Estados Unidos, a Rússia (como sucessora da União Soviética) e a China demonstraram a capacidade de lançar astronautas para o espaço através de meios próprios. A Índia, com o seu ambicioso programa Gaganyaan, encontra-se agora na iminência de se juntar a este grupo de elite.

Anunciado em 2018 pelo primeiro-ministro Narendra Modi, o programa Gaganyaan tinha como meta inicial um lançamento em 2022, coincidindo com o 75.º aniversário da independência da Índia. No entanto, diversos desafios levaram a reprogramações.

Apesar destes contratempos, a Indian Space Research Organisation (ISRO) intensificou os seus esforços, confirmando que, embora a primeira missão tripulada esteja agora prevista para o início de 2027, os preparativos seguem a um ritmo acelerado.

O plano de desenvolvimento delineado pela ISRO contempla três missões orbitais não tripuladas da nave Gaganyaan antes do envio de astronautas.

A primeira destas missões, designada G1, está agendada para o último trimestre de 2025. A bordo seguirá o robô humanoide Vyommitra, equipado com múltiplos sensores, com o objetivo de recolher dados cruciais para as futuras missões tripuladas.

Subsequentemente, em 2026, realizar-se-ão as missões G2 e G3, também protagonizadas pelo Vyommitra. Se todos os testes decorrerem conforme o esperado, a missão H1, a primeira a transportar uma tripulação humana, será lançada no primeiro trimestre de 2027, utilizando o foguetão HLVM3 - uma versão do LVM3 especificamente adaptada para voos tripulados. Esta será seguida pela missão H2.

Os pioneiros espaciais indianos

A Índia já selecionou os quatro astronautas que farão história nestas missões inaugurais. Trata-se dos pilotos da Força Aérea Indiana: o Capitão de Grupo Prashanth Balakrishnan Nair, o Capitão de Grupo Ajit Krishnan, o Capitão de Grupo Angad Pratap e o Comandante de Asa Shubhanshu Shukla.

Todos receberam formação especializada como astronautas na Rússia. De salientar que Shubhanshu Shukla deverá adquirir experiência espacial prévia: vai voar até à Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo de uma nave Crew Dragon da SpaceX, integrada na missão comercial Axiom 4, ainda antes da sua missão Gaganyaan.

As ambições espaciais da Índia transcendem a colocação de astronautas em órbita terrestre. Após as duas primeiras missões tripuladas, está planeada uma quarta missão não tripulada do programa Gaganyaan, a G4. Esta missão tem como objetivo acoplar ao segmento norte-americano da EEI, utilizando um sistema de acoplagem compatível com o padrão da NASA.

Esta operação servirá como uma demonstração tecnológica fundamental para o desenvolvimento da futura estação espacial indiana, a Bharatiya Antariksha Station (BAS).

O lançamento do primeiro módulo da BAS está previsto para 2028, numa órbita semelhante à da EEI. A primeira missão de reabastecimento à BAS, designada G5, está agendada para 2029. Com a BAS, a Índia pretende estabelecer uma presença humana contínua em órbita baixa, juntando-se assim à China, que já opera a sua própria estação espacial, e ao consórcio internacional da EEI, cuja desativação está prevista para 2030.

