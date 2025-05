Porque é que o botão de recirculação do ar condicionado não deve estar sempre ligado?

Os sistemas de ar condicionado dos veículos modernos costumam incluir um botão de recirculação do ar. Esta funcionalidade tem a vantagem de impedir que poeiras e maus odores do exterior entrem no habitáculo. À primeira vista, parece algo que deveria estar sempre ativado. No entanto, será mesmo assim tão simples?

Compreender a função do botão de recirculação do ar

Muitos condutores desconhecem as funcionalidades detalhadas dos seus automóveis, talvez devido à crescente complexidade dos manuais de utilizador. Um botão frequentemente subestimado, mas de grande importância, é o botão de recirculação do ar condicionado.

Identificado geralmente por um ícone de um automóvel com uma seta curva no seu interior, a sua principal função é isolar o habitáculo, impedindo a entrada de ar do exterior. Quando ativado, o sistema de climatização passa a utilizar apenas o ar já presente dentro do veículo para o processo de aquecimento ou arrefecimento.

Existem situações específicas em que ativar a recirculação é vantajoso. A primeira ocorre quando se pretende arrefecer rapidamente o interior do veículo num dia quente. Ao recircular o ar interno, que já está a ser arrefecido, o sistema atinge a temperatura desejada mais depressa do que se estivesse a puxar ar quente do exterior.

A segunda situação típica é para evitar a entrada de ar exterior poluído ou desagradável, como em zonas de trânsito com fumos, zonas industriais ou ao circular atrás de um veículo que emita fumo excessivo. Nestes casos, a recirculação funciona como uma barreira temporária, complementando a ação dos filtros de habitáculo.

Então, porque não pode andar sempre ligado?

A utilização prolongada e inadvertida da recirculação pode acarretar riscos significativos. Ao impedir a renovação do ar com o exterior, a concentração de dióxido de carbono (CO2), expelido pela respiração dos passageiros, aumenta progressivamente no habitáculo, enquanto o nível de oxigénio diminui.

Esta alteração na composição do ar pode provocar sintomas como sonolência, fadiga, dores de cabeça e diminuição da capacidade de concentração do condutor. Em casos extremos, especialmente em viagens longas, esta condição pode contribuir para que o condutor adormeça ao volante, um perigo real e potencialmente fatal.

Por norma, recomenda-se desativar a recirculação após alguns minutos (tipicamente 10-15 minutos), permitindo a renovação do ar interior, ou utilizar a função de climatização automática, que geralmente gere a recirculação de forma inteligente.

Leia também: