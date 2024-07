Para que serve o botão de recirculação do ar? Não está no seu carro só por acaso

Os sistemas de ar condicionado e de climatização dos nossos veículos, essenciais durante todas as estações do ano, têm um botão pouco popular que tem um objetivo muito específico, mas múltiplas consequências quando ativado. Trata-se do botão de recirculação. Mas para que serve?

Como funciona o botão de recirculação do ar?

O funcionamento do ar condicionado não é tão simples como parece, por isso vamos ficar-nos pelo conceito mais básico. Através de um circuito fechado que contém um gás refrigerante (que é posteriormente comprimido, condensado e evaporado), o sistema de arrefecimento consegue introduzir ar frio no interior do veículo.

Este maravilhoso processo de arrefecimento acontece quando ativamos a ventoinha do ar condicionado ou o botão de climatização, mas o que acontece se premirmos o botão de recirculação do ar? Como o nome sugere, este botão recircula o ar e impede que o ar exterior entre no interior.

O conceito é bastante simples: deixar de receber o ar exterior para reutilizar o ar interior. Isto fecha as grelhas exteriores do nosso veículo para utilizar o ar já presente no habitáculo para o processo de climatização. Qual é a utilidade disto?

Em primeiro lugar, o botão de recirculação do ar condicionado permite arrefecer mais rapidamente o habitáculo. Se a temperatura for elevada, o compressor tem de trabalhar o suficiente para arrefecer o ar quente e enviá-lo fresco para o habitáculo.

Se o interior do automóvel já estiver a uma temperatura moderada, a ativação da recirculação aliviará a carga do compressor, impedindo a entrada de ar quente e utilizando o ar frio do próprio habitáculo. Cada ciclo de recirculação será mais frio do que o anterior e poderemos atingir a temperatura perfeita mais rapidamente.

Também pode reduzir o consumo de combustível

A consequência imediata desta utilização é, em alguns casos, uma redução do consumo de combustível. O compressor do ar condicionado consome energia e retira potência ao próprio motor, uma vez que é a sua fonte de energia. Se utilizarmos a recirculação do ar, o alívio da carga do compressor pode resultar num menor consumo de combustível.

Do mesmo modo, a recirculação do ar significa que o ar poluído não entra no compartimento dos passageiros. Se estivermos numa zona muito poluída, se houver uma lixeira nas proximidades ou se soubermos que a qualidade do ar não é boa, recircular o ar temporariamente é uma boa opção.

O botão de recirculação do ar tem a sua utilidade, mas não deve estar sempre ativo. Se a temperatura exterior for baixa, não é aconselhável utilizar esta função, uma vez que a condensação do ar recirculado pode provocar vapor e, consequentemente, embaciar os vidros.

Da mesma forma, também não é aconselhável respirar ar viciado, uma vez que este ar pode atrair a humidade de novo e de novo, piorando a qualidade final do ar. Recomenda-se não utilizar esta função durante mais de 10 minutos, manter sempre o filtro do habitáculo em bom estado e não direcionar as saídas de ar diretamente para o rosto do condutor e do passageiro quando esta função estiver ativa.

Leia também: