Residentes de Los Angeles culpam a “negligência das petrolíferas” pelos incêndios

Com especialistas a afirmar que a crise climática foi provavelmente responsável por um quarto da seca que alimentou a rápida propagação dos incêndios, em Los Angeles, residentes culpam a "negligência das grandes petrolíferas" e pedem à indústria que pague os danos causados.

Recentemente, durante uma teleconferência, os residentes afetados pelos incêndios de Los Angeles lamentaram a perda das suas casas e comunidades, e apelaram à instauração de processos judiciais e de políticas que possam obrigar as grandes petrolíferas a pagar os prejuízos.

Apesar de estarem ainda a determinar em que medida a crise climática exacerbou os incêndios, a investigação deixa claro que o aquecimento global cria as condições para incêndios mais graves e frequentes.

Na semana passada, os cientistas climáticos da University of California-Los Angeles (UCLA) determinaram que a crise climática foi provavelmente responsável por um quarto da seca que alimentou a rápida propagação dos incêndios.

Evidência diz que as grandes petrolíferas têm noção do seu impacto no clima

Na perspetiva de Sam James, do bairro de Altadena e cuja casa do avô se perdeu no desastre, vocalizando a opinião dos residentes, "não devemos ser sempre nós a resolver as consequências da negligência das grandes petrolíferas".

Têm de assumir a responsabilidade pelos danos que causaram, pagar indemnizações às comunidades afetadas que perderam as suas casas e empresas, e tomar medidas imediatas para atenuar os danos futuros.

Conforme mencionado pela imprensa, a cada dia, reforçam-se as provas de que as grandes petrolíferas sabiam há décadas que os seus produtos alimentam a crise climática, mas continuaram a vendê-los ao público e a semear dúvidas sobre o aquecimento global.

Considerando esta alegada campanha de desinformação, cidades e estados, incluindo a Califórnia, interpuseram ações judiciais que visam responsabilizar as empresas petrolíferas e exigir indemnizações.

Já estamos a pagar a destruição do clima pelas grandes petrolíferas, não apenas com dinheiro, mas com as nossas vidas, e é por isso que precisamos da nossa própria lei de superfund para o clima.

Lamentou Clara Vondrich, conselheira sénior de política da organização sem fins lucrativos de defesa do consumidor Public Citizen, recordando as leis de superfund climático, aprovadas por Nova Iorque e Vermont, que exigem que as grandes petrolíferas financiem ações climáticas.

O diretor Public Citizen, Aaron Regunberg, descreveu outro plano para responsabilizar as grandes petrolíferas pela fraude climática: apresentar acusações criminais. A ideia tem suscitado o interesse de funcionários públicos e procuradores.

Segundo o diretor, os litígios e as políticas locais serão particularmente importantes no segundo mandato de Donald Trump, uma vez que o agora Presidente dos EUA "deixou bem claro que a sua lealdade é para com as grandes petrolíferas".

