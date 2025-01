Renault Filante Recorde 2025: elétrico quer revolucionar em consumo e autonomia

O Renault Filante Recorde 2025 foi concebido para ser ousado e inovador, fundindo a herança da Renault com uma visão futurista da mobilidade elétrica.

Automóvel elétrico de demonstração, o Renault Filante Recorde 2025 chega como uma homenagem à história e ao património da Renault, que sempre encarou o desporto automóvel e os recordes como uma forma de validar as suas inovações, antes de as aplicar aos modelos de produção.

Inspirado nos lendários 40 CV des Records (1925-1926), Nervasport des Records (1934) e Etoile Filante (1956), este monolugar será apresentado no salão automóvel Rétromobile, em Paris, de 5 a 9 de fevereiro de 2025, antes de estabelecer um novo recorde de eficácia no primeiro semestre do ano.

Entenda o nome Renault Filante Recorde 2025 O nome Filante Recorde 2025 é uma referência direta a dois dos modelos históricos icónicos da marca, inspirado no ADN e no património da marca para uma nova abordagem ao futuro dos automóveis elétricos: O nome Filante refere-se ao Étoile Filante , um automóvel monolugar de inspiração aeronáutica construído, em 1956, com o objetivo de estabelecer novos recordes de velocidade. Em 5 de setembro de 1956, o Étoile Filante bateu, simultaneamente, vários recordes de velocidade, em Bonneville Salt Lake Flats, nos Estados Unidos, incluindo os recordes de distância de 1 e 5 quilómetros, com velocidades de 306,9 km/h e 308,85 km/h, respetivamente.

Um design que procura novos níveis de eficiência

O Renault Filante Recorde 2025 foi desenvolvido para ultrapassar os limites da aerodinâmica e da eficiência energética, pelo procura bater novos recordes. O seu aspeto inspira-se no design aeronáutico e na história da Renault.

Os designers propuseram-se a criar uma escultura monolítica de linhas limpas e fluidas, que até poderiam ser descritas como orgânicas.

O Renault Filante Recorde 2025 apresenta uma carroçaria em Azul Ultravioleta, uma nova tonalidade que parece azul ou violeta consoante os reflexos da luz e o ângulo de visão. Esta cor, que lembra o 40 CV des Records, foi recriada especialmente para o Filante Recorde 2025.

Muitos outros pormenores lembram os modelos emblemáticos que inspiraram o design deste concept car: os faróis redondos, as rodas separadas da carroçaria (40 CV des Records e Nervasport des Records), mas também as carenagens das rodas (Etoile Filante), a grelha pontiaguda, a posição do habitáculo e a correia de regulação dos bancos (40 CV des Records).

Todas estas formas e peças recordam o passado, ao mesmo tempo que se fundem com o aspeto contemporâneo do Filante Recorde 2025.

O peso foi uma prioridade na conceção do Renault Filante Recorde 2025. O objetivo é não só tornar o automóvel mais leve, mas dar-lhe um aspeto contemporâneo e de alta tecnologia.

Linhas inspiradas na aeronáutica

De facto, é o mundo da aeronáutica que fornece a principal inspiração para o design deste concept car de demonstração.

Com a sua bolha aerodinâmica protetora, o habitáculo faz lembrar um avião de caça. Ao mesmo tempo, cada detalhe da carroçaria foi otimizado para reduzir o arrasto, com caraterísticas que remetem para as curvas e as formas dos aviões de alta performance.

As carenagens das rodas dianteiras e traseiras são outro pormenor que chama a atenção, contribuindo para o estilo do automóvel e desempenhando um papel fundamental no seu desempenho aerodinâmico.

Estas reforçam o aspeto monolítico do concept car, melhorando simultaneamente a penetração do ar. Juntamente com as largas abas laterais das rodas, contribuem para a fluidez ininterrupta da carroçaria e para a ausência de ruturas visíveis.

Cockpit do Renault Filante Recorde 2025 concebido para o desempenho

O design interior do Renault Filante Recorde 2025 segue a mesma abordagem que o exterior, com um cockpit inspirado nos mundos da aviação e das viagens espaciais, em que cada pormenor é concebido para maximizar o desempenho, o conforto e a eficiência.

Neste ambiente reduzido, cada componente ou sistema (funções de segurança e de abertura, cruise control, acelerador, travagem, etc...) está ao alcance do condutor, com um design orientado para a ergonomia e para a redução de peso.

O banco adapta-se à forma do corpo do condutor, que se sente em sintonia com o automóvel, sendo suportado por finas lâminas de carbono revestidas por um tecido técnico, uma escolha inspirada nas indústrias aeronáutica e aeroespacial, onde cada grama é importante para maximizar o desempenho.

A integração dos comandos e dos instrumentos reflete uma abordagem fluida e minimalista. Cada função é apresentada num ecrã digital ultrafino.

O volante é o componente visível de uma arquitetura de controlo inovadora: os seus manípulos controlam as funções de aceleração, travagem e direção, utilizando tecnologias steer-by-wire e brake-by-wire totalmente eletrónicas, integradas numa estrutura impressa em 3D feita de Scalmolloy.

No centro do volante, um ecrã panorâmico flexível enrolado num cilindro permite a visualização clara e imediata de dados essenciais, como a velocidade, a autonomia e os parâmetros de condução.

Por fim, o volante está ligado à bolha protetora do cockpit, elevando-se quando esta é aberta para facilitar a entrada e saída do condutor.

Aerodinâmica e controlo do peso: as chaves para a eficiência energética

Fruto de uma colaboração entre as equipas de engenharia e de design da Renault e da Ligier Automotive, o concept car Filante Recorde 2025 apresenta um excecional design ultra-aerodinâmico, otimizado para o desempenho.

O objetivo ambicioso deste projeto exigiu uma atenção especial ao estilo para alcançar o mais alto nível de desempenho aerodinâmico.

Para tal, os engenheiros aerodinâmicos procuraram otimizar o fluxo de ar em torno do automóvel, com especial ênfase na transição entre as diferentes partes.

A forma alongada do monolugar desempenhou aqui um papel fundamental, uma vez que os automóveis mais compridos permitem um melhor controlo do fluxo aerodinâmico, reduzindo assim as interferências.

As jantes são normalmente fontes importantes de interferência aerodinâmica, mas neste caso foram afinadas de modo a minimizar o seu impacto no desempenho.

Simultaneamente, os braços de suspensão foram recortados, com linhas de design que refletem a lógica aerodinâmica.

Simulação e validação em túneis de vento

O projeto envolveu uma estreita colaboração entre as equipas de design e de aerodinâmica, a fim de encontrar um equilíbrio entre o desempenho e a aparência.

Embora o processo de desenvolvimento aerodinâmico tenha sido, até à data, orientado por simulações numéricas de ponta, os engenheiros planeiam realizar testes, em túnel de vento, na primavera de 2025.

Estes testes servirão para confirmar os resultados da simulação e para efetuar os ajustes necessários para aperfeiçoar a conceção do automóvel, de modo a obter um desempenho aerodinâmico ótimo.

Sem ligação mecânica entre condutor e sistemas de travagem e de direção

O Renault Filante Recorde 2025 substitui os sistemas mecânicos convencionais por tecnologias eletrónicas de direção e de travagem por fio, oferecendo uma experiência de condução mais completa, reduzindo o número de componentes mecânicos. Isto liberta espaço para repensar a arquitetura do veículo e otimizar o peso.

A tecnologia "steer-by-wire" representa um grande passo em frente no controlo da direção.

Ao contrário dos sistemas convencionais, que utilizam uma coluna de direção mecânica para ligar o volante às rodas, a tecnologia "steer-by-wire" baseia-se numa ligação eletrónica entre o volante e os motores da cremalheira de direção.

Quando o condutor vira o volante, o sistema envia sinais elétricos para uma ECU central que determina a melhor forma de virar o automóvel, não só com as rodas dianteiras, mas com outros componentes como o motor, os travões e a suspensão. Toda a plataforma pode ser posta a trabalhar.

Esta tecnologia proporciona igualmente uma maior flexibilidade, na medida em que os componentes da direção - incluindo o volante - podem ser posicionados onde for necessário. Isto permite ultrapassar toda uma série de restrições arquitectónicas e de normalização para otimizar a disposição do cockpit.

A tecnologia de travagem por fio funciona segundo um princípio semelhante. O Renault Filante Recorde 2025 não tem um conjunto de pedais convencional. Em vez disso, o esforço de travagem é gerido por um sistema de controlo eletrónico.

Quando o condutor ativa os travões, é enviado um sinal elétrico para o sistema de travagem, que distribui a força aplicada às rodas para um efeito ótimo. Também neste caso, esta tecnologia abre novas possibilidades na arquitetura da plataforma e do cockpit.

Integração otimizada da bateria utilizando a tecnologia cell-to-pack

Fornecida pela Ampere, a tecnologia "cell-to-pack" maximiza a eficiência energética do automóvel, ao mesmo tempo que permite poupar espaço e peso.

As células são integradas diretamente no conjunto de baterias sem módulos intermédios. Esta técnica reduz o peso do conjunto de baterias, otimizando simultaneamente o seu formato e o espaço disponível.

Esta nova arquitetura reduziu o peso total do concept car para 1000 kg, com uma bateria de 600 kg. O invólucro da bateria em carbono também contribui para a redução do peso, ao mesmo tempo que proporciona maior resistência e proteção.

Renault apostou em pneus inovadores

O Renault Filante Recorde 2025 está equipado com pneus Michelin de 19 polegadas, especialmente concebidos para oferecer um desempenho puro, maximizando, ao mesmo tempo, a autonomia.

Os pneus influenciam a autonomia em cerca de 20%, pelo que desempenham um papel fundamental neste tipo de projeto. Os engenheiros do centro tecnológico da Michelin trabalharam sobre vários parâmetros:

Materiais para reduzir a dissipação de energia relacionada com os pneus;

Arquitetura para aplanar melhor a superfície de contacto;

Conceção dos pneus: uma forma esbelta, ou seja, alta e estreita, tem a dupla vantagem de limitar a dissipação de energia em cada volta da roda, contribuindo também de forma positiva para a aerodinâmica do veículo.

Nesta procura de eficácia, estes pneus voltam a ultrapassar os limites da resistência ao rolamento. O seu coeficiente é cerca de 40% inferior, com cerca de 4 kg/tonelada em condições de utilização do automóvel, contra cerca de 6,5 kg/tonelada para um pneu de automóvel convencional.