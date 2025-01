A Microsoft tem procurado aproximar os smartphones do Windows 11 e já o tem feito no Android. A grande novidade agora vem para o iPhone e promete uma integração ainda maior. Do que a gigante do software revelou, o iPhone está prestes a chegar ao menu Iniciar do Windows 11.

Na atualização de 2024 do ano passado do Windows 11, a Microsoft adicionou um painel lateral útil ao menu Iniciar que permite aos utilizadores do Android verificar rapidamente a bateria, notificações, chamadas, mensagens e fotografias dos smartphones. Agora, a gigante está pronta para trazer uma funcionalidade semelhante para os utilizadores de iPhone em PCs e portáteis com Windows 11.

Os Windows Insiders podem agora experimentar a integração do iPhone diretamente no menu Iniciar do Windows 11. Esta funcionalidade oferece aos utilizadores as mesmas vantagens que os utilizadores do Android têm, como verificar o estado da bateria e a conectividade, aceder a mensagens e chamadas e manter-se atualizados sobre as atividades recentes, tudo diretamente no menu Iniciar.

Em breve, será possível trocar ficheiros entre o Android ou iPhone e o PC com Windows 11 com facilidade. Pode ser encarado como uma versão do AirDrop para Windows, deixando mover fotografias e documentos rapidamente, sem complicações.

Além disso, antes era necessário usar a aplicação Phone Link para ligar o smartphone ao PC, mas agora é ainda mais fácil. Os novos utilizadores podem ligar os seus dispositivos diretamente no menu Iniciar simplesmente abrindo este elemento e escolhendo se está a ligar um Android ou iPhone. A seguir devem seguir as instruções simples que surgem no ecrã.

Qualquer utilizador que esteja no Windows Insider nos canais Dev ou Beta, pode obter estas novas funcionalidades do menu Iniciar agora. Depois disso, a Microsoft começará provavelmente a lançá-los para todos de forma generalizada nos próximos meses.

É importante ver a integração de diferentes sistemas operativos a aumentar de nível. Por um lado, o Windows 11, que oferece uma integração mais suave com o iPhone, facilita a diversificação dos utilizadores presos ao ecossistema da Apple. E, em segundo lugar, é exatamente assim que deve ser feito, para poder usar qualquer dispositivo sem sacrificar a conveniência, as características ou a conectividade.