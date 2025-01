Porsche e Audi ponderam construir carros nos EUA para evitarem taxas

Com a ameaça de taxas de importação sobre os produtos europeus, nomeadamente automóveis, a Porsche e a Audi ponderam construir carros nos Estados Unidos da América (EUA), por forma a evitá-las.

Em conferências de imprensa e outras aparições públicas, Donald Trump tem revelado planos para impor taxas sobre bens produzidos fora dos EUA e importados para o país. O reeleito Presidente dos EUA tem dirigido ameaças nomeadamente à União Europeia (UE), forçando o bloco, bem como as suas fabricantes e empresas, a repensarem os seus planos.

Por ser um dos alvos, a indústria automóvel tem, a par das alegações de Donald Trump, considerado soluções. No caso, a Porsche e a Audi, marcas de luxo do Grupo Volkswagen, poderão instalar-se nos EUA.

Conforme recordado pela Reuters, citando o jornal económico alemão Handelsblatt, as duas fabricantes estariam expostas às taxas de importação, uma vez que não têm unidades de produção nos EUA.

Contudo, tendo em conta que a Volkswagen já fabrica veículos, como o ID.4 e o Atlas, na sua fábrica de Chattanooga, no Tennessee, o grupo estará a considerar acrescentar Audis e Porsches à sua lista de automóveis "made in America".

A mesma informação adianta, também, que a nova fábrica Scout Motors do Grupo Volkswagen, na Carolina do Sul, poderia estar a ser considerada para a produção da Audi.

Isto é importante, pois, caso as taxas de importação que Donald Trump tem mencionado sejam efetivamente impostas e as fabricantes decidam impor o aumento aos consumidores, o preço dos modelos poderá disparar dramaticamente, prejudicando as suas vendas.