Google dá mais um passo para tornar o Android e as suas apps mais seguros

Ainda que seja um sistema constantemente a ser atacado, a Google tem procurado dar ao Android a maior segurança possível. São novidades que se dedicam a proteger os utilizadores e os seus smartphones e que muitas vezes resultam. Agora, a gigante das pesquisas traz a capacidade de revogar permissões a apps maliciosas remotamente, forçando a segurança em qualquer situação.

O serviço Play Protect de verificação de malware da Google irá agora desativar automaticamente as permissões de uma aplicação Android se esta for potencialmente prejudicial. A funcionalidade foi concebida para evitar que aplicações maliciosas tenham acesso ao armazenamento, fotos, câmara do seu telefone e muito mais.

Embora ainda possa restaurar as permissões destas aplicações, a Google irá solicitar que seja confirmada a decisão para “segurança adicional”. O Google Play Protect executa verificações em todas as apps do dispositivo, incluindo aquelas que foram transferidas por sideload.

Se o Google identificar uma aplicação prejudicial, irá removê-la da Play Store e avisar os utilizadores se estiver instalada nos seus telefones. O Play Protect já tem a capacidade de repor as permissões de aplicações não utilizadas há algum tempo e pode bloquear ou desativar automaticamente uma aplicação prejudicial, dependendo da sua gravidade.

Além disso, se desativar o Play Protect, a Google irá agora exibir notificações no Chrome e no Android a solicitar que o reative. A Google também se está a defender das táticas de engenharia social dos burlões, como aquelas que convencem os utilizadores a desligar o Play Protect durante as chamadas “para descarregar aplicações maliciosas carregadas pela Internet”.

Para evitar isto, o Play Protect já não permitirá que desative o serviço durante as chamadas telefónicas e de vídeo, incluindo as feitas através de aplicações “populares” de terceiros. A Google tem expandido gradualmente o Play Protect para combater os esquemas em evolução que surgem na sua loja de aplicações.

Com uma atualização recente trouxe a deteção de ameaças ao vivo para os dispositivos Pixel, que podem detetar comportamentos prejudiciais das aplicações em tempo real. Esta semana, a Google introduziu também um novo selo de verificação para as VPN para indicar que estas cumprem normas de segurança específicas.