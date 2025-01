Vamos celebrar 10 anos de Dying Light

Tal como os mortos-vivos parecem não... morrer, também a série Dying Light parece resistir à passagem dos anos e sempre com o mesmo vigor, intensidade e visceralidade que a caracterizou. Este ano de 2025, Dying Light faz 10 anos de carreira a matar zombies!

Dying Light é uma das séries de survival horror de maior longevidade do mundo dos videojogos e está a de parabéns! Faz 10 anos em 2025.

Foi dez anos que Harran e Kyle Crane foram apresentados ao mundo pela primeira vez em Dying Light, o lançamento daquele que seria um jogo ícone no que respeita aos survival e jogos de zombies.

Foi como se de uma pequena revolução se tratasse no género survival horror, passado num mundo aberto à exploração e contanto com a introdução do conceito de dia e noite, com todas as situações que esta dinâmica potencia. De dia, os jogadores exploravam a cidade na procura de mantimentos, recursos e armas enquanto de noite, tentavam arranjar refugio contra as hordas de zombies que se tornam mais perigosas precisamente após o pôr-do-sol.

Essa mecânica de ciclo dia-noite tornou-se efetivamente numa marca distintiva da série.

Além disso, Dying Light ganhou ainda uma força maior pelo facto de apresentar um sistema de combate francamente frenético e visceral, com a inclusão de um sistema de movimentos semelhantes ao parkour, que permitem aos jogadores uma nova dimensão de ataques e contra-golpes.

Desde esse distante ano de 2015, mais de 45 milhões de jogadores lançaram-se nos sucessivos jogos da série e mataram dezenas de milhões zombies, por esse mundo fora.

Os números são francamente notáveis, desde o lançamento do primeiro Dying Light, em 2015:

67 mil milhões de zombies eliminados

mais de 1.000 milhões de horas de jogo

Entretanto a equipa disponibilizou um vídeo de Dying To Know dedicado aos fãs, de forma a recordar e celebrar esta década de Dying Light:

Segundo os responsáveis pelo jogo, parte do sucesso de Dying Light prende-se com a intima relação com os fãs e pela capacidade de os ouvir e aceitar as suas criticas e sugestões. Dying Light tornou-se numa comunidade vibrante e ativa, com fãs apaixonados o que levou tudo a outro nível: desde a criação de mapas e o seu lore, até arte de fãs e cosplays.

Um dos grandes exemplos foi a introdução dos finishers em Dying Light 2: Stay Human.

Adicionalmente, os jogadores podem vir a descobrir como contribuíram para as estatísticas de Dying Light 2: Stay Human com os seus dados pessoais no Pilgrim Outpost em breve.

De forma a celebrar estes 10 anos de franquia, as próximas semanas irão ser profícuas em novidades e surpresas. Os fãs do Dying Light original podem desfrutar do regresso dos seus eventos favoritos, enquanto em Dying Light 2: Stay Human, os jogadores podem obter recompensas especiais do primeiro jogo através de missões no Pilgrim Outpost.

Ambos os jogos receberão também atualizações gratuitas em breve. Dying Light, verá regressar alguns eventos, novas recompensas e, uma nova atualização que visa melhorar ainda mais o jogo. O foco será melhorar a qualidade visual, adicionar uma banda sonora remasterizada com novas músicas do compositor original Paweł Błaszczak e muito mais.

Por seu lado, Dying Light 2: Stay Human contará com mais mudanças no prólogo e o lançamento permanente da Tower Raid, o modo roguelite focado em coop, no qual os jogadores têm de superar desafios como escalar o edifício na tentativa de chegar ao topo e colher prémios!

Durante as celebrações de aniversário, todos poderão resgatar um pacote gratuito de Dying Light nas suas lojas favoritas. E para quem é novo na série, pode aproveitar grandes descontos em Dying Light e Dying Light 2: Stay Human, este último disponível por menos de 20 € (67% de desconto) pela primeira vez.

Mais itens estão a ser adicionados ao arsenal do Pilgrim Outpost, o novo bundle 'G.R.E. Hazmat' para Dying Light 2: Stay Human e Twitch Drops simplesmente por assistir a conteúdo de Dying Light. Além disso, uma faixa de aniversário de Dying Light do compositor original, Paweł Błaszczak, será lançada em várias plataformas de streaming de música e realizaremos também um concurso comunitário.

Quanto ao futuro, a Techland já revelou que se encontra a trabalhar na próxima era da série Dying Light. A recente grande reformulação da marca tem como objetivo estabelecer e consolidar a franquia como a melhor experiência zombie em todos os projetos futuros. A primeira parte deste ambicioso futuro é Dying Light: The Beast, que será lançado no verão de 2025.

Durante o evento do 10º aniversário de Dying to Know, foi partilhado um pouco dos bastidores do desenvolvimento onde foi indicado que as gravações de voz com Roger Craig Smith, que repete o seu papel como Kyle Crane, terminaram recentemente. A equipa está agora a ajustar o conjunto de movimentos e as animações conforme solicitado por muitos fãs para fazer com que Kyle se pareça realmente com Kyle.

Os planos da Techland para expandir Dying Light não se ficam por Dying Light: The Beast. Outras novidades, além dos videojogos, como novos jogos de tabuleiro, produtos exclusivos, séries de webcomics originais e muito mais, encontram-se no horizonte.

Dying Light é já um marco na industria dos videojogos, mais concretamente no género de survival horror e o futuro avizinha-se risonho. Parabéns pelos 10 anos e ... venham mais 10!