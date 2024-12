Aventuras a dois com Split Fiction

2025 será o ano em que a Electronic Arts lançará Split Fiction, um jogo cooperativo que parece ter o potencial para "agarrar" dois jogadores de cada vez, em aventuras muito diferentes.

Dos estúdios suecos responsáveis por It Takes Two, os Hazelight Studios, vai chegar em 2025, Split Fiction.

Trata-se de um jogo de aventuras cooperativo (com dinâmicas de plataformas, ação furtiva, puzzles, e mais) que envolve uma certa dose de loucura e caos, na medida que promete ser uma experiência única de ação e aventura que tentará manter os jogadores em suspense com momentos inesperados.

Num momento estarão a domar dragões, como logo a seguir, estarão a lutar contra um gatinho mortífero, a dançar e combater com um macaco ou a esquivar-te de carros voadores lançados por um arrumador de carros robótico.

Segundo a história de Split Fiction, os dois personagens Mio e Zoe, duas aspirantes a escritoras que pretendem vender as suas obras a uma companhia tecnológica que tem o software capaz de as transformar em realidade. No entanto, e de forma acidental, acabam por entrar na mesma simulação. Para voltar à realidade terão de completar as loucas aventuras que elas próprias criaram.

Se tivermos em conta que Mio escreve sobre ficção cientifica e Zoe sobre fantasia, estão lançados os dados para aventuras bem diferentes. E assim começa a aventura.

Ao inicio, não se davam bem. No entanto, por via das circunstâncias acabaram por se tornar a única esperança uma da outra. Assim sendo, apenas podem contar com o apoio uma da outra à medida que se aventuram nas muitas histórias surreais nascidas das suas próprias mentes criativas.

Split Fiction irá apresentar um vasto conjunto de mecânicas e habilidades à disposição dos jogadores, para ultrapassar os vários desafios que cada mundo lhes apresenta. Os diferentes mundos são verdadeiros cenários de ficção cientifica e na exploração de cada um, os jogadores irão descobrir novas habilidades.

Trata-se de um jogo desenvolvido a pensar em dois jogadores, com split-screen. Dessa forma será crucial a coordenação das ações e timings de ambos os jogadores enquanto trabalham juntos para superar desafios.

Existe ainda um Friend Pass que permite a que apenas um jogador compre o jogo e convide quem quiser para jogar online com ele.

Split Fiction será lançado a 6 de março para Playstation 5, Xbox Series X e PC e terá crossplay.