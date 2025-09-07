DRAGON BALL: SPARKING! ZERO também vai lutar na Nintendo

Os fãs de Dragon Ball têm mais um motivo para rejubilar este ano, com o lançamento anunciado de DRAGON BALL: SPARKING! ZERO. No entanto, e enquanto não chega, a Bandai Namco revelou um novo trailer para o jogo.

DRAGON BALL: SPARKING! ZERO encontra-se a caminho das consolas da Nintendo, ou seja, da Nintendo Switch e da Nintendo Switch 2 após lançamentos bem sucedidos para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

Está na altura de descobrir novas formas únicas de jogar, experimentando um novo controlo de movimento! O Joy-Con será usado para a recriação dos ataques especiais das personagens favoritas com esta nova funcionalidade. Libertemos o nosso melhor Kamehameha e iremos sentir o poder nos nossos braços.

São mais de 180 personagens à escolha, no jogo base e, consoante as escolhas feitas, as histórias de cada um poderão ser completamente novas. Além disso, o Custom Battle Mode permite a criação das nossas próprias batalhas, selecionando personagens, diálogos e muito mais. O videojogo pode também ser jogado em multijogador local ou online até 6 jogadores.

Pegando na lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi e elevando-a para um novo patamar, o DRAGON BALL: SPARKING! ZERO oferece um incrível número de personagens jogáveis, todos com as suas habilidades, transformações e técnicas exclusivas.

Os combates prestar-se-ão em arenas que se desfazem e reagem aos ataques dos intervenientes, à medida que a batalha progride. Todo o ambiente circundante poderá ser destruído com grande realismo à medida que os jogadores se transformam ou desferem os seus ataques mais devastadores.

O combate consiste em frenéticas batalhas 3D de ritmo intenso que se mantêm fiéis à série de anime e restantes videojogos, apresentando visuais aprimorados e movimentos de combate autênticos, incluindo choques de raios, ataques consecutivos, movimentos demasiado rápidos para serem vistos e ataques finais que arrasam planetas.

Desenvolvido pela Spike Chunsoft, os estúdios que trouxeram a série Budokai Tenkaichi original, DRAGON BALL: SPARKING! ZERO usa a potência do Unreal Engine 5 e sobe a fasquia em termos de jogabilidade e funcionalidades nos jogos de luta em arena.

DRAGON BALL: SPARKING! ZERO chega à Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a 14 de novembro de 2025!