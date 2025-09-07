Esta é a fábrica mais rápida do mundo: a cada 10 segundos, um novo carro fica pronto

Na costa sudeste da Coreia do Sul, existe um complexo industrial que eleva o conceito de produção automóvel em massa a um novo patamar. A fábrica da Hyundai em Ulsan é um verdadeiro colosso de eficiência e escala: a cada dez segundos, um novo carro fica pronto.

Fábrica da Hyundai em Ulsan tem produção monumental

Os números são impressionantes. Anualmente, saem das suas linhas de montagem 1,5 milhões de veículos, um volume que quase duplica a produção total de países como Itália, que possui cerca de 23 fábricas distintas.

Para se ter uma noção da sua magnitude, a produção de Ulsan seria suficiente para suprir 98% de todas as vendas de automóveis novos registadas em Itália durante o ano de 2024.

O que torna o complexo de Ulsan verdadeiramente único não é apenas a sua dimensão avassaladora, que ocupa mais de 485 hectares (o equivalente a 680 campos de futebol), mas sim o seu conceito revolucionário de integração.

É a única fábrica de automóveis do mundo que possui um porto privativo. Enquanto outros fabricantes necessitam de transportar os seus veículos para portos externos, em Ulsan os carros saem diretamente da linha de produção para o navio, o que elimina tempos de espera e reduz drasticamente os custos logísticos.

Um ecossistema de produção contínua

O complexo alberga cinco fábricas distintas, complementadas por uma unidade de produção de motores e transmissões, com linhas que operam 18 horas por dia. Atualmente, são produzidos 17 modelos diferentes, abrangendo desde o Hyundai Santa Fe e o Tucson até à gama completa da marca de luxo Genesis.

Prevê-se ainda a inauguração de uma sexta fábrica, dedicada exclusivamente a veículos elétricos, no primeiro trimestre de 2026, que será responsável pela produção dos modelos elétricos da Genesis.

Após passarem por rigorosos controlos de qualidade, os veículos recém-fabricados são encaminhados para um gigantesco parque de estacionamento adjacente ao cais. Aí, condutores especializados manobram os carros para o interior de enormes navios de transporte através de rampas íngremes.

Assim que a sua tarefa termina, estes profissionais descem a pé e entram numa Hyundai Staria que os leva de volta para iniciar o carregamento do lote seguinte de automóveis.

A cidade que a Hyundai construiu

A dimensão deste projeto transformou radicalmente a região. Em 1968, quando a Hyundai iniciou a construção, Ulsan era uma modesta vila com 30.000 habitantes. Hoje, é o principal centro industrial da Coreia do Sul, com uma população de 1,1 milhões de pessoas.

A influência da Hyundai é omnipresente, existindo uma autoestrada com o nome do fundador da empresa, bem como hospitais, escolas e restaurantes que ostentam com orgulho o nome da marca.

A cada 24 horas, um navio cargueiro parte do porto de Ulsan. Cerca de 75% da produção anual é exportada para mais de 200 países. Destinos como a Califórnia, nos Estados Unidos, chegam a receber 6000 veículos num único navio após uma travessia de 13 dias pelo Oceano Pacífico.

A fábrica emprega diretamente 34.000 pessoas, um número superior à população total da cidade na época da sua fundação. Um responsável da fábrica explicou que "esta forma única de produzir e exportar automóveis poupa tanto tempo como dinheiro, e é a razão principal pela qual a Hyundai consegue fabricar tantos veículos por ano".

Trata-se de um modelo de eficiência que começou de forma modesta em 1968, como uma pequena unidade onde se montavam manualmente os Ford Cortina, e que hoje simboliza o auge da produção automóvel em larga escala.

