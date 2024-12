Vai fazer uma viagem longa este Natal? O Google Maps pode ajudá-lo a poupar

É bastante comum fazer viagens longas na época do Natal. Muitas pessoas optam por evitar os aeroportos cheios e escolhem as estradas como alternativa. Mas as viagens longas podem tornar-se caras se não forem bem planeadas. A boa notícia é que o Google Maps pode ajudar neste aspeto.

Como poupar combustível com rotas mais eficientes

O Google Maps geralmente apresenta a rota mais eficiente em termos de tempo. Contudo, esta rota nem sempre é a mais económica em termos de combustível. A escolha da rota que consome menos energia depende do tipo de viatura que conduz.

Por exemplo, veículos a diesel são, de forma geral, mais eficientes em autoestradas, enquanto carros híbridos e elétricos destacam-se em áreas urbanas e montanhosas, onde travar recarrega a bateria.

O Google Maps tem uma funcionalidade que leva estas diferenças em consideração. Quando ativada, esta opção sugere a rota mais eficiente em termos de combustível, desde que o tempo estimado de viagem seja semelhante. Para verificar se esta funcionalidade está ativa, siga estes passos:

1. Abra o Google Maps e clique no ícone do seu perfil no canto superior direito.

2. Vá a "Definições".

3. Aceda a "Navegação".

4. Arraste para baixo até "Opções de trajeto", e ative a opção "Preferir trajetos eficientes".

5. Depois, clique em "Os seus veículos".

6. Finalmente, selecione o tipo de veículo que conduz: Gasolina, Diesel, Híbrido ou Elétrico.

Se o seu carro suporta carregamento, pode especificar o tipo de adaptador.

Velocidade vs. economia

Considere uma viagem do Porto até Coimbra. Dependendo do tipo de viatura e da hora do dia, a rota mais eficiente pode variar. Independentemente do carro, a rota mais rápida durante o meio do dia tem cerca de 122 quilómetros e demora aproximadamente 1 hora e 25 minutos. No entanto, as rotas mais económicas para cada tipo de veículo diferem:

Para carros a gasolina e gasóleo, a poupança de menos de 1% no combustível pode não justificar 7/8 minutos adicionais na estrada.

Para veículos elétricos, seguir um percurso ligeiramente mais lento e direto pode valer a pena, oferecendo até 6% de poupança no consumo.

❗ Este foi apenas um exemplo: as poupanças não são tão significativas. Contudo, dependendo do seu trajeto, estas podem tomar números consideráveis.

Planeie o carregamento dos seu elétrico para evitar contratempos

Embora carregar um carro elétrico seja geralmente mais barato do que abastecer um veículo a combustível, encontrar estações de carregamento disponíveis e compatíveis é outro desafio. Durante as férias, evite estes problemas com o Google Maps.

A plataforma pode indicar as estações de carregamento ao longo da sua rota e garantir que só aparecem as compatíveis com o seu veículo, desde que as definições estejam devidamente configuradas. Pode ainda obter detalhes importantes sobre cada estação, como disponibilidade e velocidade de carregamento.

Por vezes, é tentador optar pela rota mais rápida, mas se fizer um percurso ligeiramente mais longo, ter atenção a estes aspetos pode trazer vantagens.

Leia também: