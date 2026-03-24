Animula Nook, uma (mini) aventura diferente

Os estúdios indie LilliLandia Games encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Animula Nook. Trata-se de uma aventura em miniatura cuja ação decorre num local bem familiar. Vamos ver...

Animula Nook, desenvolvido pelos estúdios indie LilliLandia Games está bastante adiantado e já se encontra com uma alfa fechada a decorrer. Este teste alfa fechado está a ocorrer exclusivamente no PC (Steam).

Este jogo é peculiar muito em particular pela sua temática. Trata-se de um simulador da vida no qual os jogadores encarnam personagens em miniatura que habitam as nossas casas (as nossas secretárias, os nossos parapeitos de janela...)..

O jogo, que já tem uma versão alfa (fechada) a decorrer, recebeu também um novo trailer que mostramos de seguida.

Tanto a versão de teste a decorrer como o trailer agora revelado, permitem descobrir um pouco das principais funcionalidades do jogo, incluindo a personalização profunda dos personagens (com até 500 trajes temáticos e itens de mobília nunca antes revelados), desbloqueáveis, casas e até mesmo certos elementos de NPCs.

Os jogadores podem encolher para sua primeira experiência prática e explorar um microuniverso mágico que reimagina as nossas mesas, secretárias, parapeitos das janelas e até mesmo os cantos mais empoeirados do nosso quarto como um vasto mapa para a aventura. Poderemos navegar e interagir com inúmeros objetos do mundo real, que agora parecem ser gigantes, de forma a construir a nossa própria cabana, transformando elementos presentes nas nossas mesas em decorações domésticas minúsculas e confortáveis.

Pelo caminho, teremos de limpar a sujidade, detritos, migalhas e afins para construirmos a nossa casa e convidar Minies para serem os nossos vizinhos, com a hipótese de desbloquear novos projetos de itens e acessórios, para podermos criar a mini cabana dos nossos sonhos.

No decorrer da sua aventura "caseira" como um Wishweaver, os jogadores partem numa jornada mine épica por um mundo familiar mas em simultâneo, diferente. Pelo caminho, vão recolher Emogy espalhados pelo mapa que serão usados para subir de nível, desbloquear novos recursos e criar uma história única e personalizada a cada descoberta. Todo este "mundo novo" encontra-se à mercâ da curiosidade dos jogadores, podendo andar de skate ou explorar com seu Wupa (uma criatura semelhante a um gato).

Enquanto explora todos os recantos da sua casa, o jogador vai também descobrir toda uma comunidade em miniatura existente, com até 50 Minies diferentes, os residentes originais de Minietopia. Os jogadores podem interagir e conversar com os Minies, descobrindo dessa forma diferentes histórias e aprender com os Masters locais algumas atividades como cozinhar, dançar, plantar, construir e até aperaltar.

Além da mini metrópole de Wuruville, com as suas casas por explorar, lojas para gastar suas moedas Minie e muito mais, o jogador poderá ainda aventurar-se mais além através do Mar Floral Dew até a misteriosa Floresta Wupa, onde os jogadores podem descobrir minijogos exclusivos e recolher recursos como pétalas, seda de aranha, cogumelos, luz solar engarrafada e muito mais, enquanto têm um primeiro vislumbre da vida quotidiana em Minietopia.

A equipa de desenvolvimento de Animula Nook comentou que "A espera acabou — e as portas da Minietopia estão oficialmente abertas! Estamos muito animados em receber os nossos primeiros residentes como parte do primeiro teste alfa inicial da Animula Nook. Mal podemos esperar para ver como os jogadores interagem com o nosso mundo em miniatura e exploram cada canto encantador, e estamos ansiosos para ver todas as maneiras como os jogadores vão tornar seu microverso único."