Novo trailer de CODE VEIN II revela um pouco sobre Josie

Foi revelado, pela Bandai Namco, um trailer novo para o jogo CODE VEIN II que revela novidades sobre o jogo e sobre... Josie (ou Josée). Venham ver conosco.

A Bandai Namco revelou na semana passada um novo vídeo de CODE VEIN II, que revela um pouco mais sobre o jogo e em particular sobre Josée, que governa a Sunken City (Cidade Submersa) onde os últimos sobreviventes da humanidade se refugiam.

No entanto, também ela tem um passado. Um passado que a atormenta e que vamos descobrir melhor no decorrer do jogo.

O novo trailer de CODE VEIN II convida os jogadores a viajar entre o passado e o presente enquanto Caçador de Ressuscitados.

Este vídeo transporta-nos até 100 anos atrás, altura em que encontramos Josie na missão de limpar as águas contaminadas da Cidade Submersa e descobrir a verdade por detrás da crise que assolou o mundo. Atormentada pela culpa dos erros do passado, a história de Josie revela o peso que carrega e as batalhas épicas que a aguardam.

É-nos ainda apresentada a Torre Elétrica Submersa, uma grande zona que contém a chave para purificar a Cidade Submersa. À medida que a exploramos, vamos encetar combates com sete tipos de armas distintas, desde as ágeis lâminas duplas até ao poder devastador da alabarda.

Além destas armas, o trailer apresenta as Formas, habilidades especiais divididas em três categorias: armas, defensivas e legadas. Cada Forma consome Icor, um recurso vital obtido através da mecânica de ataque drenante e que alimenta habilidades poderosas.

O sistema de companheiros também tem destaque, permitindo alternar entre invocar um companheiro para lutar ao teu lado ou assimilar as suas habilidades de combate. O trailer mostra ainda a Oferenda Curativa, que permite aos companheiros restaurarem a saúde do caçador caído, embora um tempo de recarga os deixe temporariamente incapacitados e sem poder ajudar na batalha.

Antes do lançamento, vai ser possível experimentar uma demo na qual se vai poder criar personagens de CODE VEIN II a partir de 23 de janeiro de 2026. A personalização dos Caçadores de Ressuscitados podem ser guardados e transferidos para o jogo completo no momento do lançamento, e também se poderá explorar o Instituto MagMell, posar no modo foto ou relaxar nas águas termais.

CODE VEIN II chega a 30 de janeiro de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam.