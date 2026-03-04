Romance visual de terror Devil’s Liminal com data anunciada

Os britânicos Studio Interlude anunciaram recentemente o seu próximo trabalho, Devil's Liminal. Trata-se de uma novela de horror com potencial para alguns sustos.

Os Studio Interlude anunciaram recentemente que o seu jogo de terror sobrenatural Devil's Liminal será lançado no final do verão de 2026. O jogo encontra-se atualmente em Acesso Antecipado no Steam,

Devil's Liminal é uma novela noir e combina elementos do folclore açoriano e da lenda faustiana misturando com temas mais contemporâneos como a violência doméstica e a saúde mental.

A ação do jogo decorre durante um verão escaldante nos anos 2000. O personagem, Margo Silva, fez praticamente tudo o que estava ao seu alcance para deixar para trás o parque de trailers no Arizona onde cresceu. Agora, tudo o que ela precisa fazer é de se concentrar no trabalho até poder ingressar na faculdade.

No entanto, a sua ilusão de um verão tranquilo é destruída quando um fantasma misterioso invade os seus sonhos ao mesmo tempo que duas misteriosas miudas surgem na cidade, cada uma alegando poder ajudá-la. Margo precisa aprender a lidar com a reivindicação de um demónio sobre sua alma e com a necessidade de impedir que os fantasmas desta vida e do seu passado roubem o seu futuro.

Os jogadores encarnam o papel de Margo e consoante as suas ações, acabam por influenciar eventos futuros e as próprias ações dos outros personagens enquanto a história se adensa em tensão e terror até uma conclusão horripilante. O destino de Margo encontra-se nas mãos dos jogadores e cada decisão conta para... salvá-la ou... não!

Diversos sonhos altamente perturbadores revelam aos jogadores um passado misterioso de Margo, rituais para consumir almas e roubos de túmulos no deserto alimentam a crescente sensação de inquietação de Margo enquanto ela pondera sobre se deve ou não se envolver com Bec e Clara. Ao se tentar concentrar num futuro promissor, Margo é arrastada de volta para um legado de violência, pobreza e pactos de sangue.

Devil's Liminal será lançado no final do verão de 2026 para PC.