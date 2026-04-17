Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime, o regresso da Máfia

Os estúdios Meraki Tech anunciaram recentemente que o seu jogo, Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime, já tem data de lançamento oficial para o PC. Venham saber quando é o regresso da Máfia.

Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime é um jogo dos estúdios Meraki Tech já lançado para a Nintendo Switch e já recebeu data de lançamento oficial para o PC: 21 de abril deste ano.

Trata-se de um jogo sobre... o nome não deixa grande espaço para dúvidas... a Máfia e convida os jogadores a penetrarem no mundo sombrio da América dos anos 60.

Em Noir Mafia Simulator, cada assalto é uma aposta arriscada no qual a estratégia, controlo e o timing são os nossos únicos aliados.. ou inimigos.

Desde fantásticos assaltos a bancos protegidos com sistemas de alta segurança, passando por roubos elaborados a museus e culminando em invasões a bases de máfias rivais, os jogadores irão navegar através de um submundo do crime implacável, e no qual apenas vence o que estiver melhor preparado.

Cada missão pode e deve ser concluída à maneira que mais nos convier. Usar documentos falsificados para passar despercebido, usar gazuas para arrombar sorrateiramente portas, ou então entrar à cowboy armado e assumir o controlo à força, a abordagem é uma decisão única e exclusivamente do jogador.

No entanto, nem sempre os assaltos correm bem e poderá haver a necessidade de fazer reféns de forma a ter poder negocial com as autoridades, para tentar controlar a situação. A forma como o jogador lida com os reféns pode e vai afetar toda a pressão que vai enfrentar durante os assaltos.

Tal como seria de esperar, do outro lado da barricada encontram-se as forças da autoridade. E reparem que elas não estão para brincar, respondendo em vagas sucessivas e cada vez mais violentas. O jogador terá de ter a perspicácia necessária para manter a sua posição, controlar a pressão e executar os planos de fuga conforme planeados, antes que a cidade fique completamente rodeada de policias.

Noir Mafia Simulator: 1960s American Crime já se encontra disponível para a Nintendo Switch e vai ser lançado para PC em 21 de abril.