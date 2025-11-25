Cooking Simulator 2: Better Together e o prazer de cozinhar… em equipa

Já é conhecida a data de lançamento de Cooking Simulator 2: Better Together, o regresso de um simulador bem... saboroso. Venham saber mais.

Cooking Simulator 2: Better Together, dos Big Cheese Studios, representa o regresso de um simulador que apresenta uma temática extremamente interessante: culinária.

Esta sequela do jogo de 2019, traz tudo aquilo que o original apresentou com pitadas de inovação, a começar pela possibilidade de se poder cozinhar ... em equipa.

Neste segundo titulo da série, o jogador irá mergulhar novamente num mundo no qual a comida é o mais importante. Trata-se de um mundo no qual o simples ato de cozinhar se mistura com o caos quotidiano da cozinha, fazendo com que cada dia, seja um dia diferente do anterior e do seguinte.

O jogador terá toda a responsabilidade do seu negócio, desde a construção do restaurante, a gestão de clientes e contratação de outros chefs (no modo cooperativo), permitindo dessa forma, servir pratos requintados em elegantes salões de jantar e outros locais repletos de glamour.

Mas nem tudo em Cooking Simulator 2: Better Together se encontra relacionado com cozinhar. Sempre que o jogador não se encontrar de volta dos tachos e panelas, poderá personalizar o seu visual e criar o seu avatar de chef só seu, relaxar no seu apartamento, ou criar novas receitas enquanto aperfeiçoa as suas técnicas culinárias.

"Crie, cozinhe e percorra o seu trajeto até ao topo, desenvolvendo o seu restaurante de forma a que ele se torne num ponto gastronômico de primeira classe", é o lema de Cooking Simulator 2: Better Together.

A versão final de Cooking Simulator 2: Better Together vai incluir mais de 200 ingredientes distintos, 80 receitas diferentes, mais de 30 habilidades especificas e 11 grupos diferenciados de clientes, para satisfazer.

Cooking Simulator 2: Better Together será lançado a 20 de janeiro de 2026 para PC mas, já se encontra prometida uma pré-release para dezembro deste ano.