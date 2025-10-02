RicFazeres associa-se ao lançamento de Ghost of Yōtei

Com a imimente chegada de Ghost of Yōtei, a Sony desdobra-se em iniciativas com o objetivo de promover o jogo dos estúdios Sucker Punch. Venham conhecer a mais recente que junta Ghost of Yōtei e RicFazeres.

É um dos jogos do momento e que se encontra mesmo prestes a ser lançado, Ghost of Yōtei. Este titulo dos Sucker Punch Productions, apresenta-se como um dos principais trunfos da Sony Playstation e como tal, todos os holofotes têm estado virados para ele.

De recordar que o jogo acontece trezentos anos depois dos acontecimentos de Ghost of Tsushima e chega em exclusivo à Playstation 5. O jogo decorre no Japão rural do século XVII, e a sua história centra-se em Atsu, uma mercenária solitária e atormentada, sedenta de vingança, que viaja pelas belíssimas paisagens acidentadas do norte do Japão à caça daqueles que mataram a sua família muitos anos antes.

Recentemente, o nosso fazedor de conteúdos RicFazeres decidiu associar-se ao jogo, de uma forma bastante original. Venham saber mais...

Com efeito, numa parceria muito estreita entre a Sony Portugal e RicFazeres para criar uma coleção de picantes inspirada em Ghost of Yōtei, prometendo trazer aos fãs uma forma completamente nova de sentir a emoção da história: pelo sabor.

“A Taste for the Brave” é o nome desta trilogia de picantes, composta por três sabores únicos e exclusivos, cada um representando um dos pilares do jogo: combate, história e paisagens. De realçar que esta não é só uma coleção de picantes; é uma viagem sensorial pela ilha de Ezo, inspirada num legado de escolhas e num caminho de redenção. Aqueles que tiverem sorte e conseguirem experimentar estes sabores exclusivos, terão a oportunidade de mergulhar numa aventura reservada apenas para os mais corajosos.

"“A Taste for the Brave" é o resultado de um dos desafios mais incríveis que já recebi: transformar o universo épico de Ghost of Yōtei numa experiência deliciosa”, referiu RicFazeres, acrescentando que o que os jogadores vão provar é a sua interpretação do novo jogo da Sucker Punch, “onde cada picante é inspirado por uma paisagem, um momento da história ou um confronto épico”.

Esta trilogia de molhos é composta por três sabores: Flaming Sights, Blazing Tales e Fire Blade, sendo que o primeiro é o mais suave da coleção e, tal como as paisagens de Ezo, é um convite para os jogadores explorarem sabores elegantes e arrebatadores, de comer e implorar por mais. “É perfeito para acompanhar os primeiros passos de Atsu naquela que será a viagem mais bonita (e saborosa) das vossas vidas”, disse RicFazeres. “Cada gota desperta um sentimento de serenidade, subitamente enriquecido por uma nota escaldante”, acrescentou.

Já Blazing Tales é o molho ideal para aqueles que gostam de um equilíbrio entre sabor e intensidade, já que se assemelha a um “capítulo de uma história gastronómica épica que se vai desejar que nunca acabe” de acordo com o criador de conteúdos, pois “respeita a herança das receitas dos jogadores enquanto lhes dá um twist picante, digno de as tornar lendas”.

Por fim, Fire Blade é “brutal, direto e avassalador”. Para RicFazeres, “é um picante que ataca o paladar, sem piedade, crescendo na boca a cada segundo”, ideal para quem quer enfrentar sabores verdadeiramente escaldantes.

A coleção de picantes “A Taste for the Brave” estará disponível em edição limitada a partir do próximo dia 02 de outubro (às 12h00), no site da Piri-Piri & Co., por 49,90€ (PVP recomendado), o que significa que os jogadores terão agora a oportunidade de experimentarem a intensidade do Japão rural do século XVII de uma forma totalmente nova e especial: com sabor, coragem e muito picante à mistura.

De realçar ainda que, para celebrar este lançamento, o criador de conteúdos RicFazeres e a PlayStation Portugal criaram um conjunto de desafios, para que os jogadores possam ir provando estes novos picantes à medida que vão jogando Ghost of Yōtei, testando a sua perícia e resistência enquanto vivem a história de Atsu. Os jogadores poderão encontrá-los na caixa de “A Taste for the Brave”.

Ghost of Yōtei chegará em exclusivo para Playstation 5 no próximo dia 2 de outubro.