Conheça as pilhas recarregáveis com USB-C da iServices

Nos últimos anos, a evolução da tecnologia tem transformado os objetos mais simples do dia a dia... e as pilhas não são exceção. Conhece as pilhas recarregáveis com USB-C?

As tradicionais pilhas descartáveis, que durante décadas alimentaram comandos, brinquedos, lanternas ou periféricos, estão a dar lugar a versões recarregáveis cada vez mais eficientes. Entre estas, destacam-se as pilhas recarregáveis com porta USB-C, uma solução moderna, prática e amiga do ambiente.

As pilhas recarregáveis com USB-C diferenciam-se das tradicionais por integrarem um conector USB-C diretamente no corpo da pilha, dispensando carregadores externos. Basta ligá-las a qualquer cabo USB-C – como o de um smartphone ou portátil – e deixá-las carregar.

Internamente, estas pilhas utilizam geralmente baterias de iões de lítio, semelhantes às usadas em telemóveis e portáteis. Isto permite não só incluir a porta de carregamento como também oferecer uma capacidade energética mais estável e um ciclo de vida mais longo em comparação com as pilhas de níquel-hidreto metálico (NiMH) tradicionais.

Principais vantagens das pilhas recarregáveis com USB-C

Indicador luminoso LED que pisca a verde sempre que as baterias recarregáveis estiverem em carregamento

Alta capacidade de carregamento que se traduz numa enorme durabilidade

Segurança assegurada graças aos circuitos internos que protegem de sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito ou temperaturas elevadas

Auto descarga baixa que possibilita guardar carga suficiente mesmo após longos períodos sem utilização