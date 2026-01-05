Chegou a altura ideal para poupar em equipamentos Apple e Samsung

Há momentos no ano em que faz mais sentido investir em tecnologia. Não apenas porque surgem novos lançamentos, mas porque o equilíbrio entre preço e qualidade se torna favorável. Atualmente, os saldos na iSell representam uma dessas oportunidades: uma fase em que é possível poupar em equipamentos Apple e Samsung, sem abdicar de confiança ou desempenho.

Porquê investir agora?

A transição de ano traz consigo uma descida de preços acentuada em modelos que, embora não tenham sido lançados "ontem", continuam no topo da performance tecnológica.

Na iSell, esta campanha de saldos foca-se em oferecer uma poupança real, permitindo aceder ao ecossistema Apple e Samsung com valores significativamente abaixo do PVP habitual, sem abdicar da qualidade que estas marcas exigem.

Eis alguns dos equipamentos que representam o melhor investimento neste momento:

iPhone

Desde os modelos mais equilibrados até aos Pro, a poupança em saldo permite, muitas vezes, subir um degrau nas specs pelo mesmo preço.

Apple iPhone 14 Pro Recondicionado (poupe 878,70 €) Preço de lançamento em novo: 1.349,00 € Preço em saldo: 470,30 €

Apple iPhone 15 Pro Recondicionado (poupe 631,70 €) Preço de lançamento em novo: 1.249,00 € Preço em saldo: 617,30 €

iPhone 11 Recondicionado (poupe 354,77 €) Preço de lançamento em novo: 539,99 € Preço em saldo: 185,22 €



MacBook

Para quem trabalha em mobilidade, os MacBook com processadores Apple Silicon continuam a ser imbatíveis. Em saldo, tornam-se a ferramenta de trabalho com melhor rácio custo-benefício do mercado.

Apple MacBook Air 13" 2020 Apple M1 Recondicionado (poupe 468,60 €) Preço de lançamento em novo: 1.099,00 € Preço em saldo: 630,40 €

Apple MacBook Pro 15" 2018 Core i7 Recondicionado (poupe 2.014,10 €) Preço de lançamento em novo: 2.499,00 € Preço em saldo: 484,90 €



Apple Watch

Em saldo, o Apple Watch torna-se ainda mais atrativo: é possível optar por modelos mais avançados - como o Ultra 3 - pagando consideravelmente menos do que o preço original.

Apple Watch Ultra 3 49mm Recondicionado (poupe 84,60 €) Preço de lançamento em novo: 909,00 € Preço em saldo: 824,40 €

Apple Watch 5 GPS Recondicionado (poupe 274,20 €) Preço de lançamento em novo: 439,00 € Preço em saldo: 164,80 €

Apple Watch SE (2020) GPS Recondicionado (poupe 84,50 €) Preço de lançamento em novo: 259,00 € Preço em saldo: 174,50 €



Samsung

Embora o ecossistema Apple concentre grande parte da procura, os saldos incluem também oportunidades muito competitivas no universo Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip7 F766 Recondicionado (poupe 435,10 €) Preço de lançamento em novo: 1.219,00 € Preço em saldo: 783,90 €

Samsung Galaxy S20 G980 Recondicionado (poupe 712,90 €) Preço de lançamento em novo: 899,00 € Preço em saldo: 186,10 €

Samsung Galaxy S24 Ultra S928 Recondicionado (poupe 934,00 €) Preço de lançamento em novo: 1.619,90 € Preço em saldo: 685,90 €



Acessórios

Pequenos acessórios fazem uma grande diferença na experiência tecnológica do dia a dia, seja para trabalhar com mais conforto, jogar com maior precisão ou simplesmente melhorar a mobilidade.

Sonic TWS Bluetooth Swissten (poupe 3,98 €) Preço de lançamento em novo: 19,90 € Preço em saldo: 15,92 €

Rato Gaming Gunner Swissten (poupe 3,98 €) Preço de lançamento em novo: 19,90 € Preço em saldo: 15,92 €

Rato Sem Fio Ergonómico ERGO1 Swissten (poupe 2,98 €) Preço de lançamento em novo: 14,90 € Preço em saldo: 11,92 €



Confiança por trás do preço

Sabemos que comprar tecnologia fora dos canais tradicionais de "produto selado" pode gerar dúvidas. No entanto, a iSell and Repair baseia-se na transparência do seu processo. Ao contrário de uma compra a particulares, adquirir um equipamento em saldo na iSell garante:

Controlo de qualidade rigoroso: cada unidade é testada por técnicos especializados;

Garantia total: a segurança de saber que, caso algo não corra como esperado, existe uma equipa pronta para resolver;

Compra segura: um processo de faturação e suporte pós-venda que protege o consumidor.

Escolha de forma racional e informada

A tecnologia deve servir as nossas necessidades e não apenas as nossas vontades impulsivas. Aproveitar esta campanha antes que o stock esgote ou chegue o fim de fevereiro é uma decisão puramente racional. É a oportunidade de adquirir hardware de alta gama - com padrões de qualidade rigorosos - poupando uma percentagem considerável do orçamento.

Adiar a compra nestas alturas acaba, frequentemente, por resultar em pagar mais pelo mesmo produto daqui a uns meses, ou perder a unidade com aquele estado estético impecável que tínhamos debaixo de olho.

Se estava à espera de um sinal para atualizar o seu setup, os saldos da iSell são, provavelmente, esse sinal. Pode consultar todas as oportunidades diretamente no site deles e comparar os valores por si mesmo.

iSell.pt