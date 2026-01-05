Como saber se o gás do ar condicionado do carro “acabou”?

Com o tempo frio ou quente, o ar condicionado do carro é essencial para o conforto e segurança na condução. No entanto, muitos condutores só percebem que algo não está bem quando o sistema deixa de arrefecer. Afinal, como saber se o gás do AC acabou ou está em falta?

O ar condicionado do carro é um dos sistemas mais usados ao longo do ano, seja para refrescar nos dias quentes ou para ajudar a desembaciar os vidros no inverno.

No entanto, quando o AC começa a perder eficiência, muitos condutores questionam-se se o problema está relacionado com a falta de gás. Existem sinais claros que ajudam a perceber se o sistema precisa de manutenção.

Sinais de alerta mais comuns

Existem vários indícios que podem apontar para falta de gás no ar condicionado automóvel:

O ar já não sai frio Mesmo com o AC ligado no máximo, o ar é apenas fresco ou quente.

Demora muito a arrefecer o habitáculo O sistema parece funcionar, mas nunca atinge uma temperatura baixa.

Ar frio intermitente O AC arrefece por momentos e volta a perder eficiência.

Compressor liga e desliga com frequência Este comportamento é típico quando a pressão do gás é insuficiente.

Vidros embaciam com facilidade O AC ajuda a remover a humidade do ar quando falha, o desembaciamento é menos eficaz.



Tecnicamente, o gás do ar condicionado não se consome. Se está em falta, é porque existe uma fuga no sistema, mesmo que seja mínima. Com o passar do tempo, essas fugas levam à perda gradual de eficiência.

Para evitar surpresas desagradáveis faça revisão do AC a cada 2 anos, substitua regularmente o filtro do habitáculo e ligue o AC pelo menos uma vez por semana, mesmo no inverno.