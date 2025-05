Eleições Legislativas 2025: tudo o que precisa de saber

As eleições legislativas estão agendadas para 18 de maio de 2025 e destinam-se a eleger os 230 deputados da XVII Legislatura da Terceira República Portuguesa. Saiba onde votar para as Legislativas.

Onde votar para as Legislativas 2025

A informação sobre o seu número de eleitor pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Além do número de eleitor, o portal indica também qual o Local de Voto (incluindo a Morada e Secção de Voto).

Depois de introduzir os dados, basta carregar em pesquisar para obter a informação sobre o posto de recenseamento e a freguesia/distrito consular.

Além do Portal do Eleitor, pode também enviar uma SMS para o n.º 3838 com RE (ESPAÇO) Número de Identificação civil (ESPAÇO) Data de Nascimento, no formato AAAAMMDD Ex. RE 987897987 20021225.

No território continental e no arquipélago da Madeira, é possível votar no dia 18 de maio a partir das 08h00 e até às 19 horas. Relativamente ao Açores, as urnas fecham às 19h00 (20h00 de Lisboa). Após o horário definido, só podem votar os eleitores que se encontrem na assembleia de voto.