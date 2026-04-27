Huawei assinala o Dia da Mãe com ofertas exclusivas

Com a aproximação do Dia da Mãe, a Huawei destaca uma seleção cuidada de produtos tecnológicos, que conjugam elegância, funcionalidade e inovação. Aproveite o desconto especial em todos os artigos em campanha, além das ofertas adicionais e serviços exclusivos!

Para celebrar e mimar as mães que inspiram, motivam e tornam cada dia especial, a Huawei está a oferecer 8% de desconto especial (cupão A8MAEPT) em todos os artigos em campanha, além de ofertas adicionais e serviços exclusivos.

Atenta aos diversos perfis e estilos de vida, a Huawei propõe ofertas pensadas para surpreender e valorizar cada mãe.

⌚️ Huawei Watch GT 6 Series: elegância e bem-estar no pulso

Para as mães que encontram na elegância a extensão da sua personalidade e no bem-estar o pilar da sua energia diária, o Huawei Watch GT 6 Series é mais do que um acessório: é um companheiro atento e sofisticado.

O design inspira-se na relojoaria clássica com atenção meticulosa aos detalhes, e integra-se com naturalidade em qualquer estilo, do casual ao mais formal.

Monitoriza o sono, os níveis de stress, o ritmo cardíaco, o que permite uma visão clara da saúde. Permite que a mãe cuide de si com a mesma dedicação com que cuida dos outros.

É um gesto de carinho que diz "gere a tua saúde de forma discreta, recebe notificações sem perder o foco e mantém-te ativa com um parceiro de fitness sempre presente".

Huawei Watch GT6 Preço original : 199 €

: 199 € Preço com 8% de desconto : 183,08 €

: 183,08 € Ofertas exclusivas: Inclui os Huawei Freebuds SE 2 + Bracelete adicional

🔊 Huawei FreeClip 2: liberdade para ouvir sem perder o contacto com o mundo

Para as mães que preparam o dia a dia sem parar, mas não abdicam de um momento musical, de um podcast inspirador ou uma chamada importante, os Huawei FreeClip 2 são mais do que auriculares são: uma declaração de liberdade.

O design inovador open-ear permite desfrutar de um som rico e envolvente, sem perder de vista o ambiente à sua volta, seja a voz dos filhos, o toque da campainha ou o trânsito da cidade.

Recentemente, os Huawei FreeClip 2 ganharam uma nova expressão com a chegada da cor Framboesa (Berry Purple), um tom violeta subtil com nuances inspiradas nos frutos vermelhos.

Esta tonalidade foi concebida para se integrar naturalmente tanto em looks profissionais como em momentos descontraídos, juntando-se às restantes cores da gama - Azul, Branco, Preto e Rose Gold - cada uma com uma identidade própria.

O design ergonómico Airy C-bridge, leve e confortável, adapta-se suavemente à orelha, garantindo estabilidade mesmo após horas de utilização. Com apenas 5,1 gramas por auricular, oferecem uma experiência quase impercetível, ideal para rotinas intensas e dias em movimento.

Este presente combina prazer auditivo e segurança prática, um equilíbrio essencial para a rotina agitada de uma mãe.

Huawei FreeClip 2 Preço original : 179 €

: 179 € Preço com 8% de desconto : 164,68 €

: 164,68 € Ofertas exclusivas: Vem acompanhado de um acessório de oferta e, para total tranquilidade, oferece 12 meses de Proteção contra Perda (Loss Care), válido para todo o ciclo de vida do produto.

📱 Huawei MatePad 11.5: versatilidade sem compromissos

Para as mães cuja vida é um turbilhão de atividades, onde o trabalho, a família e os momentos pessoais se entrelaçam, o Huawei MatePad 11.5 surge como o aliado perfeito.

É mais do que um tablet: é uma plataforma que se adapta a cada necessidade, transformando-se num centro de produtividade para o trabalho, num ecrã imersivo para o entretenimento ou num quadro interativo para as videochamadas com os que estão longe.

O design leve e o desempenho fluido garantem transições sem esforço entre as diferentes facetas do seu dia. Este tablet é um convite à eficiência e ao prazer, proporcionando-lhe a liberdade de gerir a vida de forma mais organizada e desfrutar de momentos de lazer com uma qualidade visual superior.

Seja para organizar o calendário familiar, assistir a um filme, ler um ebook ou navegar pelas redes sociais, tudo se torna mais fácil e agradável.

Huawei MatePad 11.5 Preço original : 349 €

: 349 € Preço com 8% de desconto : 321,08 €

: 321,08 € Oferta exclusiva: inclui 12 meses de Proteção de Ecrã (Screen Care TXZ).

📸 Huawei Pura 80 Series: para as mães que só reconhecem a excelência

Para as mães que procuram a perfeição em cada gesto, que apreciam a vanguarda da tecnologia e merecem o melhor, o Huawei Pura 80 Series é a escolha definitiva.

Este smartphone transcende a definição comum de um telemóvel, posicionando-se como uma obra de arte tecnológica, onde o design sofisticado encontra um desempenho de excelência e uma capacidade fotográfica revolucionária.

Com ele, cada fotografia é uma obra-prima, cada interação é fluida e cada momento é captado com precisão.

Presentear com o Huawei Pura 80 Series é um tributo ao bom gosto e à procura pela excelência. É dar-lhe uma experiência móvel sem compromissos, onde a fotografia de nível profissional e a máxima eficiência se aliam a uma estética cuidada.