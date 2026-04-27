Geely revela o primeiro robotáxi construído de raiz na China. Atenção, Uber!

Em parceria com a Afari Technology e a CaoCao Mobility, a Geely revelou aquele que pode vir a ser um dos veículos mais disruptivos dos próximos anos. Apresentado no Salão Automóvel de Pequim, o EVA Cab é um robotáxi de Nível 4 com produção em massa prevista para 2027.

O mercado dos táxis autónomos está a crescer a um ritmo acelerado, e a China não quer ficar para trás.

Preste a chegar a Portugal com dois modelos eletrificados, a Geely apresentou o EVA Cab, o primeiro robotáxi alguma vez concebido de raiz na China.

O veículo foi revelado na forma de um protótipo, no Salão Automóvel de Pequim, e a empresa já confirmou que pretende avançar para produção em massa e operação comercial em 2027.

Trata-se de um marco relevante para a indústria automóvel chinesa, que continua a consolidar a sua posição como um dos principais atores globais na mobilidade elétrica e autónoma.

Design futurista e ADN 100% chinês

À primeira vista, o EVA Cab não passa despercebido, com a estrutura do veículo a dar-lhe, desde logo, um aspeto futurista.

A carroçaria é aerodinâmica e o veículo, destinado a transporte de passageiros, conta com portas deslizantes elétricas e puxadores embutidos.

Na traseira, um spoiler considerável e outro painel de mensagens, semelhante ao da frente, completam o conjunto.

As rodas foram otimizadas tendo em vista a aerodinâmica, o que revela uma preocupação clara com a eficiência energética.

Interior pensado para o passageiro

O interior do robotáxi EVA Cab é onde a Geely parece ter investido mais esforço conceptual. A empresa descreve uma disposição frente a frente entre os ocupantes, com os bancos dianteiros a poderem dobrar quando não são necessários, por forma a maximizar o espaço para as pernas.

O resultado é um habitáculo que prioriza o conforto e a experiência do passageiro acima de tudo.

Entre os elementos de destaque estão o tejadilho panorâmico em vidro "Galaxy Skyroof", painéis de porta "Drifting Galaxy", acabamentos em madeira maciça, e o que parece ser um ecrã retrátil.

Como não poderia faltar, um assistente de Inteligência Artificial integrado permite interagir com o veículo de forma natural e intuitiva.

Três chips todo de gama

Para o seu robotáxi, a Geely anuncia um sistema LiDAR digital de 2160 linhas com capacidade de 25,92 milhões de pontos por segundo e um alcance de deteção de até 600 metros, o que garante uma percepção do ambiente bastante abrangente.

A bordo correm três chips topo de gama: o NVIDIA SuperChip, o NVIDIA Thor U e o Qualcomm Snapdragon 8397, com uma potência de computação combinada superior a 3000 TOPS.

A arquitetura electrónica e elétrica é descrita pela marca como a "primeira de nível quântico do mundo", e o software de condução autónoma L4 é apresentado como a primeira solução do género pronta para produção em massa.

Com muitos detalhes por confirmar, o robotáxi EVA Cab é, desde logo, uma declaração de intenções, considerando que a China está a trabalhar para ter um papel relevante na história dos robotáxis.

Se os prazos forem cumpridos e o veículo chegar à produção em 2027 com as capacidades prometidas, poderá representar uma alternativa competitiva face às soluções ocidentais já em operação.

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