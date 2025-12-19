CHUWI desafia os portáteis ultraleves premium com a nova série CoreBook Air

O segmento dos portáteis finos e leves de gama premium, dominado por modelos como o Huawei MateBook X Pro ou o Honor MagicBook Art 14, tem vindo a posicionar-se consistentemente acima da fasquia dos 1000 Euros. A CHUWI segue um caminho diferente com a nova série CoreBook Air, ao introduzir portáteis da classe de 1 kg a um preço significativamente mais acessível, abaixo dos 500 Euros.

Posicionada como uma alternativa sólida ao MacBook Air, a CHUWI afirma que esta será a série de portáteis de 14 e 16 polegadas mais acessível do mundo dentro desta categoria de peso. Apesar do posicionamento agressivo em termos de preço, a marca sublinha que manteve as características essenciais frequentemente sacrificadas neste segmento, procurando garantir uma experiência de utilização equilibrada e completa.

Design ultraleve e desempenho de nova geração

Construído em liga de alumínio, o CoreBook Air pesa apenas 1 kg e integra um ecrã IPS de 14 polegadas com proporção 16:10 e resolução WUXGA (1920x1200), oferecendo um espectro de cores 100% sRGB. Já o CoreBook Air Plus aposta num painel de 16 polegadas com a mesma resolução e proporção, integrado num chassis com apenas 16,3 mm de espessura e um peso total de 1,35 kg. Em ambos os casos, os painéis IPS com margens reduzidas proporcionam uma experiência imersiva tanto em trabalho como em entretenimento.

A nova série marca também uma mudança estética face à linha CoreBook X, introduzindo um novo acabamento em azul índigo. Os dois modelos são alimentados por processadores AMD Ryzen 5, acompanhados pela gráfica integrada AMD Radeon 660M, garantindo fluidez em multitarefa, desempenho consistente em aplicações do dia a dia e capacidade suficiente para jogos populares e conteúdos multimédia.

Áudio envolvente e funcionalidades inteligentes

O sistema de som inclui dois altifalantes de 2 W afinados para oferecer áudio claro, com baixa distorção, agudos nítidos e graves bem definidos. No caso do CoreBook Air Plus, a CHUWI adiciona uma câmara IR de 2 MP que permite autenticação facial através do Windows Hello, assegurando um acesso rápido e seguro ao sistema.

Produtividade, eficiência e foco no detalhe

Ambos os modelos estão equipados com 16 GB de memória LPDDR5 de alta velocidade e um SSD PCIe de 512 GB, com possibilidade de upgrade por parte do utilizador. Esta configuração garante elevada capacidade de resposta e espaço suficiente para aplicações e ficheiros. O teclado retroiluminado de tamanho completo, o touchpad de grandes dimensões e a presença de uma tecla dedicada ao Copilot contribuem para um fluxo de trabalho mais eficiente.

A webcam HD de 2 MP inclui obturador físico de privacidade, permitindo maior controlo durante videochamadas e reuniões online, um detalhe cada vez mais valorizado em ambientes profissionais e híbridos.

Autonomia prolongada e conectividade completa

A autonomia é assegurada por uma bateria de 55 Wh no CoreBook Air e de 60 Wh no CoreBook Air Plus, com suporte para carregamento rápido USB-C PD de 65 W. Este conjunto permite um dia inteiro de trabalho ou estudo com menor dependência da tomada.

Em termos de conectividade, a série CoreBook Air inclui portas USB-C, USB-A, HDMI 2.1 com suporte para saída 4K, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, assegurando compatibilidade com periféricos modernos e ambientes de trabalho diversificados. Ambos os modelos são fornecidos com Windows 11 Pro e Office pré-instalado, prontos a utilizar desde o primeiro momento.

Especificações principais

Processador AMD Ryzen 5 6600H

Gráfica integrada AMD Radeon 660M

16 GB de memória LPDDR5

SSD PCIe de 512 GB com possibilidade de upgrade

Ecrã IPS 16:10 WUXGA (14" ou 16")

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

Windows 11 Pro pré-instalado

Disponibilidade e preços

Posicionada como a série de portáteis AMD de 1 kg mais acessível do seu segmento, a gama CoreBook Air combina desempenho, portabilidade e valor competitivo. Os preços anunciados são de 529€ para o CoreBook Air de 14 polegadas e 599€ para o CoreBook Air Plus de 16 polegadas.

As pré-encomendas globais abrem a 18 de dezembro de 2025 através das lojas oficiais da CHUWI. Como leitor do PPLWARE, poderá aproveitar um desconto superior ao oferecido ao público em geral, de 68,77€, utilizando o código de desconto HUGOCOREAIR. Também receberá um rato como oferta, em quantidades limitadas e por ordem de chegada.

CHUWI CoreBook Air Series