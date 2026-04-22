Huawei FreeClip 2 estão disponíveis numa nova cor

Os Huawei FreeClip 2 estão agora disponíveis em Framboesa, uma nova cor que se adapta a diferentes ocasiões. Leves, confortáveis e resistentes, são o dispositivo de áudio ideal para quem procura uma alternativa versátil aos auriculares tradicionais, aliando uma estética refinada a um desempenho sonoro de excelência.

De nome Framboesa, ou Berry Purple, a nova cor apresenta um tom violeta subtil, com nuances inspiradas nos frutos vermelhos, concebida para se enquadrar com naturalidade tanto num contexto profissional como num ambiente descontraído.

Esta versão complementa as opções já existentes, onde cada cor reflete uma identidade própria e se ajusta a diferentes preferências.

O Azul inspira-se na ganga clássica, o Branco incorpora a simplicidade com um toque de elegância, o Preto transmite força e serenidade, e o Rose Gold realça a sofisticação.

Huawei FreeClp 2 são quase impercetíveis na orelha

Os Huawei FreeClip 2, que analisámos aqui, integram a arquitetura Airy C-bridge, um design em forma de C que fixa o auricular sem entrar no canal auditivo.

Com um peso de apenas 5,1 gramas por auricular, proporcionam uma experiência de utilização quase impercetível, ideal para o uso prolongado durante o trabalho, as deslocações ou os momentos de lazer.

No interior, os Huawei FreeClip 2 estão equipados com um driver de diafragma duplo e um processador NPU com Inteligência Artificial, que oferece dez vezes mais poder de computação do que o seu antecessor.

Esta tecnologia permite a perceção em tempo real, o ajuste automático do volume e a melhoria da clareza da voz, o que resulta na calibração automática na saída de áudio com base no ambiente circundante.

Os auriculares são intercambiáveis, com canais de áudio esquerdo-direito auto-adaptáveis, o que significa que pode usar qualquer auricular em qualquer orelha.

A certificação IP57 de resistência ao pó e à água torna-os adequados para o uso diário, incluindo treinos e deslocações sob condições meteorológicas adversas.

A bateria garante até nove horas de uso contínuo, podendo atingir até 38 horas com a caixa de carregamento.