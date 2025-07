Galaxy Ring foi apenas o começo: que outros wearables está a Samsung a preparar?

Há relativamente pouco tempo, não imaginávamos que seria possível monitorizar a saúde recorrendo a relógios ou anéis. Sendo estes gadgets agora comuns, a Samsung parece estar a planear outros wearables, como colares e brincos inteligentes.

Numa entrevista recente com Won-joon Choi, diretor de operações da Samsung, via CNN, foi discutido o futuro dos dispositivos com Inteligência Artificial (IA) da empresa que serão lançados no futuro.

O executivo revelou que a empresa planeia adicionar mais joias ao seu catálogo de wearables, transformando acessórios em dispositivos inteligentes, após o sucesso dos Galaxy Watch e Galaxy Ring.

Além de uma versão atualizada do seu anel inteligente, a Samsung deverá introduzir outros acessórios, incluindo colares e brincos.

Para quando brincos e colares inteligentes da Samsung?

Na perspetiva da Samsung, segundo Choi, os utilizadores devem poder aceder à tecnologia mesmo sem um smartphone. Aliás, os wearables permitem que os utilizadores utilizem os dispositivos, em vez de os transportarem.

Citando Won-joon Choi, são exemplos de acessórios com potencial tecnológico objetos como óculos, brincos, colares, relógios e anéis. Estes dois últimos são já wearables oferecidos pela Samsung.

De acordo com o TechRadar, a Samsung já está a desenvolver o Galaxy Ring 2, com muitos rumores a preverem que a versão de próxima geração do anel inteligente vai chegar muito em breve.

Conforme mencionado pelo executivo da empresa sul-coreana, estarão em cima da mesa da Samsung wearables inteligentes na forma de Galaxy Earrings ou Galaxy Necklace, numa vaga de tecnologias potencializadas pela IA.

