Nova geração dos Huawei FreeClip desvendada no Dubai, entre outras novidades

A Huawei apresentou, ontem, no Dubai, uma nova linha de dispositivos sob o mote "Unfold the moment". O ecossistema inclui o smartphone dobrável Huawei Mate X7, os auriculares open-ear FreeClip 2, o smartwatch Watch Ultimate Design e o tablet MatePad 11.5 S 2026.

Presidente de Marketing e Serviços de Vendas da Huawei Consumer Business Group, Zhu Ping assegurou, no evento, que a marca continuará a acompanhar os utilizadores em todo o mundo, trazendo mais humanidade à tecnologia.

Ao compreender e responder às necessidades reais dos utilizadores, pretendemos ajudá-los a usar a tecnologia para desfrutar de cada momento.

Disse Ping, acrescentando que o "objetivo não é apenas proporcionar experiências diferenciadoras, mas permitir que cada utilizador aproveite os momentos que mais lhe são importantes".

Huawei FreeClip 2: um statement de moda

Disponíveis em quatro cores – azul, branco, preto e rose gold –, os Huawei FreeClip 2 mantêm a estética refinada da linha, posicionando-se como um acessório de moda tecnológico.

O seu formato, semelhante ao de um brinco ear-curff, garante o conforto para uma utilização prolongada, além de lhe dar um toque estiloso.

Os Huawei FreeClip 2 proporcionam uma qualidade de áudio e chamadas nítida e dinâmica em diferentes cenários de utilização, graças às unidades de driver duplo de alta energia e ao processador NPU AI, que oferece um desempenho computacional dez vezes superior ao da geração anterior.

São resistentes à poeira e à água, com certificação IP57, e garantem até 38 horas de autonomia, para uma utilização mais confortável e resistente em qualquer cenário, sem preocupações.

Huawei Mate X7: desdobrar um novo capítulo de inovação

O Huawei Mate X7 destaca-se pelo seu formato dobrável, que inclui um ecrã externo produzido com vidro Ultra Durable Crystal Armor Kunlun, dobradiças de precisão avançada e uma estrutura compósita ultrarresistente de três camadas.

O sistema de dissipação de calor SuperCool Ultra-Large VC & Graphene de 3550 mm e a bateria de 5300 mAh garantem um desempenho estável e autonomia para todo o dia.

No que diz respeito à capacidade fotográfica, integra uma câmara True-to-Color, que oferece uma precisão de cor 43% superior face à geração anterior, complementada por um sistema de câmaras composta por uma Ultra Lighting HDR, uma ultra grande angular e uma macro teleobjetiva.

Com suporte para vídeo HDR Ultra Lighting de até 17,5 EV, o Huawei Mate X7 captura detalhes vívidos com precisão, seja em ambientes muito ou pouco iluminados.

Huawei Watch Ultimate Design: o símbolo de requinte

O Huawei Watch Ultimate Design é lançado numa edição exclusiva Royal Gold, que apresenta uma moldura em cerâmica roxa com incrustações em ouro de 18 quilates, combinada com uma caixa em metal líquido à base de zircónio e uma bracelete em liga de titânio roxo e dourado.

O smartwatch oferece uma gama de funcionalidades dedicadas ao mergulho em águas-profundas, incluindo comunicação subaquática através de sonares.

Suporta cartões eSIM e possui ainda uma antena atualizada para maior conectividade em qualquer cenário, cancelamento de ruído alimentado por inteligência artificial e o Sistema de Posicionamento Huawei Sunflower.

O sistema Huawei TruSense é completado pela tecnologia X-TAP, para uma monitorização da saúde e bem-estar mais precisa e abrangente.

Huawei MatePad 11.5 S 2026: dar asas à criatividade

O Huawei MatePad 11.5 S 2026 foi concebido para a criação em movimento. Graças à caneta M-Pencil Pro e ao Smartmagnetic Keyboard, em conjunto com aplicações como a Huawei Notes e o WPS Office, permite tirar notas, redigir documentos e criar apresentações de forma rápida e intuitiva.

Para os utilizadores mais criativos, a aplicação GoPaint introduz ferramentas de animação que ajudam a dar vida a ideias estáticas, enquanto a aplicação Wondershare Filmora oferece suporte a teclas de atalho para otimizar o processo de edição de vídeo.

Além disso, está equipado com um ecrã PaperMatte, que, devido à tecnologia de nano-gravura, apresenta imagens nítidas e vívidas, sem comprometer o conforto ocular. Desta forma, permite trabalhar, estudar ou aproveitar momentos de lazer, de forma mais confortável.

