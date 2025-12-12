WhatsApp traz mais novidades! Mensagens de chamada perdida e atualizações na Meta AI

O WhatsApp anunciou recentemente um conjunto robusto de novas funcionalidades e atualizações. Agora conseguem abranger desde a melhoria das mensagens em chamadas até à introdução de ferramentas mais dinâmicas para o Estado e os Canais, olhando também à IA da Meta AI.

Muitas novidades da Meta para os utilizadores

A Meta foca-se em tornar a experiência do utilizador "mais fácil do que nunca" para manter o contacto, como sublinhado no blog oficial da empresa. Um dos destaques é a introdução das mensagens de chamada perdida. Esta funcionalidade permite aos utilizadores definir um lembrete para uma chamada perdida, diretamente a partir do registo, facilitando o retorno de contacto em momentos inoportunos.

Na vertente das chamadas, a interação foi aprimorada, possibilitando agora reações rápidas durante as conversas de voz. Isto permite que os utilizadores partilhem um "olá" ou outra reação concisa "sem interromper a conversa". Em videochamadas de grupo, o WhatsApp implementou ainda um destaque do orador, realçando automaticamente quem está a falar para que se possa seguir o fluxo da discussão mais facilmente.

Dinamismo nos canais do WhatsApp e a IA da Meta AI

Os Canais receberam também atenção, nomeadamente com a introdução da funcionalidade de sondagens com fotos, tornando este tipo de interação mais visual e envolvente. Além disso, os administradores de canais têm agora a possibilidade de usar perguntas para interagir melhor com o seu público e obter "respostas em tempo real".

No que diz respeito à inteligência artificial, a Meta não hesita em apostar na sua integração. A plataforma menciona ter otimizado a geração de imagens da Meta AI, reforçando a sua utilidade no ecossistema de mensagens. Este foco demonstra o compromisso contínuo em oferecer ferramentas de IA "com a segurança e a privacidade do WhatsApp".

Detalhes nas mensagens de chamada perdida no WhatsApp

Outras atualizações visam otimizar o fluxo da aplicação. As pré-visualizações de ligações foram simplificadas, reduzindo a extensão de URLs longos para "evitar interrupções e manter a conversa a fluir". A plataforma recebeu também um novo conjunto de stickers de Estado, dando aos utilizadores mais opções para expressar o seu dia a dia com fotos, vídeos e notas de voz.

Estas atualizações, lançadas de forma faseada, demonstram a prioridade do WhatsApp em refinar a sua oferta, mantendo um equilíbrio entre a inovação das ferramentas de IA e a melhoria das funcionalidades de comunicação essenciais.