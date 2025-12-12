PplWare Mobile

Já ouviu falar de “posting zero”? Tendência está a tirar a geração da Internet das redes sociais

· Internet 26 Comentários

Imagem: Luke Tribe/ ABC Everyday

Fonte: The Print

Neste artigo: ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. outro_chegano says:
    12 de Dezembro de 2025 às 14:13

    finalmente, o fim deste “cancro” …

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    12 de Dezembro de 2025 às 14:58

    Vão para as ruas fazer o mesmo que fazem nas redes sociais? mais vale ficarem nas redes sociais!

    Responder
  3. Zgbizs says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:05

    E muito do ruido nas redes sociais e’ publicidade, esta’ insuportável, ninguém vê publicidade, se um anuncio passa ate ao fim e’ porque a pessoa esta noutra, foi ao WC, a ver/fazer outras coisas, enquanto esse anuncio e’ sinalizado pelo marketing como visto, e’ mentira. Para as marcas PAREM DE ANUNCIAR NOS MEDIA E REDES SOCIAIS, invistam nos placars físicos das ruas.

    Responder
  4. Manuel da Rocha says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:11

    Já se vê disso… na Austrália, não sendo por culpa, de começarem a afastar-se, das redes sociais. A lei, de limitação de acesso, a maiores de 16 anos, já levou 82500 “criadores de conteúdos”, a queixarem-se, que, nestes 15 dias, desde a aprovação, da legislação, já perderam 60%, dos seguidores e 95%, de visualizações, dos seus vídeos. Alguns, recebiam 700000 dólares, australianos, por mês, pelos valores, de Dezembro, nem 15000 vão receber. E, patrocinadores, começaram a saltar fora, daqueles limites de 10k, de seguidores.

    Responder
  5. Anónimo says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:26

    Ena uma tendência positiva, mais vale tarde do que nunca.

    Responder
  6. Joao Ptt says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:28

    Sim, os menores de 16 anos prometem aderir a pouco e pouco a esse detox das redes sociais, o facto de estarem a ser feitas leis para os proibir de aceder é apenas uma mera coincidência.

    Responder
  7. MR says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:57

    Já reparo nisso algum tempo nos primeiros tempos que o Instagram foi laçado avia aquela moda de por publicações feitas por pessoas normais que publicavam o que faziam durante o dia e o que faziam nas ferias etc.. agora não vejo muita malta a fazer este tipo de pots agora que ninguém publica nada e só gaijas a fazer nuds ao conteúdo politico etc.
    Por estas razaes ja começo por deixar de usar

    Responder
  8. MR says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:58

    Já reparo nisso algum tempo nos primeiros tempos que o Instagram foi laçado avia aquela moda de por publicações feitas por pessoas normais que publicavam o que faziam durante o dia e o que faziam nas ferias etc.. agora não vejo muita malta a fazer este tipo de pots agora que ninguém publica nada e só gaijas a fazer nuds ao conteúdo politico etc.
    Por estas razaes ja começo por deixar de usar

    Responder
  9. Fusion says:
    12 de Dezembro de 2025 às 17:42

    Antigamente até era porreiro publicar coisas, nós sabíamos que o que publicávamos ia aparecer no feed dos nossos amigos. Entretanto, os algoritmos mudaram e, simplesmente, deixámos de ver o que os nossos amigos publicavam, em detrimento do que o algoritmo acha que gostamos.

    Sejamos honestos, para que serve o raio de uma rede social se não vemos o que os nossos amigos publicam?

    Acho que é expectável as pessoas desistirem de publicar, ou nem sequer ligarem.

    Falo até por mim que deixei exatamente o Instagram por isso. Eu quero ver a cronologia por ordem de publicação dos meus amigos e não o que o Instagram acha que devo ver.

    A ganância das empresas que gerem as redes sociais dá nisto. Como um grande filósofo português dizia “o que tu plantas, semeias”.

    Responder
  10. Paulo Seichinha says:
    12 de Dezembro de 2025 às 18:46

    Pessoalmente, estou especialmente e completamente saturado do abuso de publicidade e desinformação.

    Responder
  11. VAOpoK says:
    12 de Dezembro de 2025 às 20:20

    Geração estragada! Viciados em ecrãs!

    Responder
  12. JP says:
    12 de Dezembro de 2025 às 20:47

    Fazem bem. Touch grass, muito bom.
    Tipo há 10-15 anos, toda a gente tinha facebook e progressivamente foram deixando de postar. No instagram, muitas pessoas passaram do postar todos os dias a postar dumps uma ou duas vezes por semana ou a não postar de todo.
    Pessoalmente, a sensação de fomo desapareceu. O sentimento de estar a perder por não usar as redes sociais desapareceu. As profissões de influencer ou youtuber pederam a magia.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

  • Sim (92%)
  • Não (8%)

Total Votos: 1.242

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube