IUC passa a pagar-se em abril, mas só a partir de 2027 (e em prestações)

· Motores/Energia 17 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. SMarques says:
    12 de Dezembro de 2025 às 15:15

    Era tão fácil, mês de matricula inspecção e IUC. Agora o governo quer o “bolo” quase todo no mesmo mês ou com parcelas em meses fixos. Voltamos à “confusão” que era na altura o imposto municipal pago nas papelarias.

  2. says:
    12 de Dezembro de 2025 às 15:44

    Essas imagens geradas por IA uff. Têm de as gerar noutro sítio mais avançado.

  3. Manuel da Rocha says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:01

    Já era de esperar. O governo pagou 982000 euros, pela consultadoria, descobriram que os 700000 euros, pagos, à mesma consultora, iriam criar problemas, na própria legislação. É que, a lei, ainda em vigor, diz que “O pagamento, no mês da matrícula, valida, o IUC, para os próximos 12 meses.”
    Agora, já está previsto, para dia 18, de Dezembro, revogarem, essa alínea. Passando a ter, a definição de “pagamento, dentro dos prazos legalmente estabelecidos”. Como, essa alteração, demora 60 dias, a entrar, em vigor, iria gerar problemas, legais, ao governo e cidadãos.
    Mesmo assim, acredito, que vão cortar aquela parte dos 3 pagamentos. Vale mais 2 pagamentos, para quem pague, acima de, 500 euros e pagamento único, para quem pague, menos de, 500 euros. Simples e directo.

  4. TugAzeiteiro says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:16

    Aqui está um bom exemplo tipicamente português… Como criar um problema, onde até então não havia! Parabéns a quem no governo teve esta brilhante ideia…

  5. Lumia says:
    12 de Dezembro de 2025 às 16:26

    Assim é que as pessoas vão esquecer de pagar…

  6. Mário says:
    12 de Dezembro de 2025 às 18:05

    Ainda não percebi como é que se vai pagar em 2026. O governo a ser perito a desinformar.

  7. Anung says:
    12 de Dezembro de 2025 às 18:05

    Comprei um porsche electrico e não pago IUC
    Chorem gente pobre !

  8. LM says:
    12 de Dezembro de 2025 às 18:05

    Meio em meio ano mudam o mês – sempre pode baralhar alguém e cai uma multinha. Além disso nos meses de pagamento lá vai o site entupir 🙂

  9. VAOpoK says:
    12 de Dezembro de 2025 às 20:19

    Querem encher o bolso antes da Páscoa.

  10. Arm3nio says:
    12 de Dezembro de 2025 às 21:05

    Faz toda a logica pagar numa data fixa. Um carro matriculado em janeiro, em maio o selo ja foi pago. Se o proprietario vender o carro e comprar outro matriculado em outubro acontece que vai voltar a pagar novo selo e quem comprou o carro matriculado em janeiro ja tem o selo pago.
    Cpts

  11. Antonio José says:
    13 de Dezembro de 2025 às 00:29

    Já era tempo de acabar com mais um imposto para financiar o estado.
    Deixem de ser mamões!!!!

    • Max says:
      13 de Dezembro de 2025 às 12:16

      Nem mais, se os elektricos não pagam, porque é que quem tem carro a combustível há de pagar? Acabem com esse e aumentem os impostos sobre todos, quem tem carro e quem não tem!!!

