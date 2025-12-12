IUC passa a pagar-se em abril, mas só a partir de 2027 (e em prestações)
O Imposto Único de Circulação (IUC) vai deixar de ser cobrado no mês da matrícula dos veículos e passará a ter um prazo fixo de pagamento em abril, a partir de 2027. Mas há mais novidades.
IUC: vai ser possível pagar em três prestações (de acordo com o valor a pagar)
A proposta de lei, que o Governo apresentou na Assembleia da República, prevê também a possibilidade de parcelar o pagamento em até três prestações, dependendo do valor do imposto a pagar.
Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, estas alterações não implicam um aumento do IUC, mas destinam-se a simplificar o processo de pagamento para os proprietários de veículos, ao estabelecer um mês certo para cumprir a obrigação fiscal.
No novo modelo:
- Para valores de IUC até 100 €, o pagamento será feito numa única prestação em abril.
- Para valores entre 100 € e 500 €, o imposto poderá ser pago em duas prestações, uma em abril e outra em outubro.
- Quando o montante ultrapassar 500 €, o pagamento poderá ser fracionado em três prestações (abril, junho e outubro).
O Governo incluiu ainda uma norma transitória para evitar que os contribuintes tenham de pagar o imposto de 2026 e 2027 em curto espaço de tempo, uma preocupação levantada durante a preparação da medida.
Segundo o ACP, apesar de defender a extinção do IUC por considerar que este imposto onera especialmente empresas e particulares de menores rendimentos, a maior flexibilidade no pagamento é vista como um passo positivo para os contribuintes.
Era tão fácil, mês de matricula inspecção e IUC. Agora o governo quer o “bolo” quase todo no mesmo mês ou com parcelas em meses fixos. Voltamos à “confusão” que era na altura o imposto municipal pago nas papelarias.
Essas imagens geradas por IA uff. Têm de as gerar noutro sítio mais avançado.
Já era de esperar. O governo pagou 982000 euros, pela consultadoria, descobriram que os 700000 euros, pagos, à mesma consultora, iriam criar problemas, na própria legislação. É que, a lei, ainda em vigor, diz que “O pagamento, no mês da matrícula, valida, o IUC, para os próximos 12 meses.”
Agora, já está previsto, para dia 18, de Dezembro, revogarem, essa alínea. Passando a ter, a definição de “pagamento, dentro dos prazos legalmente estabelecidos”. Como, essa alteração, demora 60 dias, a entrar, em vigor, iria gerar problemas, legais, ao governo e cidadãos.
Mesmo assim, acredito, que vão cortar aquela parte dos 3 pagamentos. Vale mais 2 pagamentos, para quem pague, acima de, 500 euros e pagamento único, para quem pague, menos de, 500 euros. Simples e directo.
Aqui está um bom exemplo tipicamente português… Como criar um problema, onde até então não havia! Parabéns a quem no governo teve esta brilhante ideia…
É isso mesmo 🙂
Queixaram-se do icon da bandeira (que também estupido aquele novo icon). Mas fazem m* à sua maneira.
bem visto
Assim é que as pessoas vão esquecer de pagar…
Ainda não percebi como é que se vai pagar em 2026. O governo a ser perito a desinformar.
Comprei um porsche electrico e não pago IUC
Chorem gente pobre !
Eheheheheh… Boa sorte
Meio em meio ano mudam o mês – sempre pode baralhar alguém e cai uma multinha. Além disso nos meses de pagamento lá vai o site entupir 🙂
Querem encher o bolso antes da Páscoa.
Faz toda a logica pagar numa data fixa. Um carro matriculado em janeiro, em maio o selo ja foi pago. Se o proprietario vender o carro e comprar outro matriculado em outubro acontece que vai voltar a pagar novo selo e quem comprou o carro matriculado em janeiro ja tem o selo pago.
Cpts
Tal como atualmente.
Já era tempo de acabar com mais um imposto para financiar o estado.
Deixem de ser mamões!!!!
Nem mais, se os elektricos não pagam, porque é que quem tem carro a combustível há de pagar? Acabem com esse e aumentem os impostos sobre todos, quem tem carro e quem não tem!!!