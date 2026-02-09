Mesmo consumindo mais, o GPL continua a ser mais barato que a gasolina?
O GPL Auto continua a ser uma das alternativas mais procuradas por quem quer reduzir o custo por quilómetro. Ainda assim, há uma dúvida recorrente: se um carro a GPL consome mais combustível do que a gasolina, será que a poupança compensa na prática?
A resposta está na energia por litro de cada combustível e no preço final pago na bomba. Vamos a contas!
Porque é que o GPL consome mais do que a gasolina
A diferença principal entre gasolina e GPL está no poder energético. Cada litro de gasolina contém mais energia do que um litro de GPL, o que obriga o motor a consumir mais GPL para produzir a mesma força motriz.
Valores médios:
- Gasolina: cerca de 32 a 34 MJ por litro
- GPL: cerca de 24 a 26 MJ por litro
O que é o MJ e porque aparece nas comparações de combustíveis
O MJ significa megajoule, uma unidade de medida de energia. É muito usada para indicar a quantidade de energia disponível num combustível, como gasolina, gasóleo ou GPL.
O que é um joule
O joule (J) é a unidade base de energia no Sistema Internacional. Representa, de forma simples, a energia necessária para realizar um determinado trabalho.
Exemplo simples:
- Levantar um objeto leve alguns centímetros já envolve alguns joules de energia.
O que é um megajoule
O megajoule (MJ) é apenas uma unidade maior.
- 1 MJ = 1.000.000 de joules
Como os combustíveis contêm grandes quantidades de energia, usa-se o MJ em vez do joule para tornar os valores mais práticos.
MJ aplicado aos combustíveis
Quando se diz que um combustível tem, por exemplo, 34 MJ por litro, isso significa:
- Cada litro desse combustível liberta cerca de 34 megajoules de energia durante a combustão.
Valores típicos:
- Gasolina: cerca de 32 a 34 MJ por litro
- GPL: cerca de 24 a 26 MJ por litro
Isto explica porque o GPL precisa de mais litros para produzir a mesma força motriz: cada litro tem menos energia disponível.
Isto significa que, para gerar a mesma potência:
- O motor precisa de queimar mais GPL.
- O consumo em litros aumenta.
Na prática, o aumento de consumo situa-se normalmente entre 10% e 25%, dependendo do motor e do tipo de sistema de GPL.
Exemplo realista de consumos
Vamos considerar um cenário típico de um automóvel compacto.
A gasolina:
- Consumo médio: 6,0 l/100 km
O mesmo carro a GPL:
- Aumento médio de consumo: +20%
- Consumo final: 7,2 l/100 km
Apesar de o carro consumir mais litros, a potência disponível e o comportamento do motor mantêm-se praticamente idênticos. Aliás, há exemplos, como nos modelos Renault e Dacia equipados com sistema GPL de origem, onde o funcionamento a gás pode até oferecer vantagens, com um incremento de até 7 Nm de binário.
Preços médios em Portugal
Com base em valores médios praticados em Portugal no início de 2026:
- Gasolina 95: 1,75 €/litro
- GPL Auto: 0,88 €/litro
Ou seja, o GPL custa cerca de metade do preço da gasolina.
Cálculo do custo por 100 km
Agora, a comparação direta com base nos consumos anteriores.
- A gasolina: 6,0 litros × 1,75 € = 10,50 € por 100 km
- A GPL: 7,2 litros × 0,88 € = 6,34 € por 100 km
Diferença real de custos
Para a mesma força motriz e desempenho:
- Gasolina: 10,50 €/100 km
- GPL: 6,34 €/100 km
Resultado:
- Poupança: 4,16 € por cada 100 km
- Redução de custo: cerca de 40%
Num condutor que faça 15.000 km por ano, isto representa uma poupança anual próxima dos 624 euros.
Porque é que o GPL continua a compensar
Mesmo com maior consumo em litros, o GPL mantém uma vantagem clara:
- Tem menos energia por litro, por isso o consumo sobe.
- O preço por litro é muito mais baixo.
- O custo por quilómetro fica significativamente inferior.
Na prática, o utilizador paga menos para obter a mesma potência e desempenho no dia a dia.
Em resumo...
O facto de um carro a GPL consumir mais litros do que a gasolina não significa que seja menos económico. Pelo contrário, a diferença de preço por litro compensa largamente o aumento de consumo.
Com valores médios atuais em Portugal, a poupança ronda os 35% a 45% no custo por 100 km, tornando o GPL uma solução financeiramente vantajosa para quem percorre muitos quilómetros.