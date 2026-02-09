Localizador Bluetooth ou GPS: quais as principais diferenças?

Os trackers, pequenos dispositivos que podem mostrar a localização de um objeto, servem para ajudar a localizar pertences. A saber, existem dois tipos principais: localizadores Bluetooth e localizadores GPS. Entenda as principais diferenças, de modo a escolher aquele que melhor se adequa a cada necessidade.

Ideais para localizar objetos pessoais, como chaves, carteiras ou até equipamentos de valor, os localizadores são pequenos dispositivos que se ligam a uma aplicação no telemóvel e podem mostrar a localização de um objeto.

Os trackers baseados em Bluetooth e os baseados em GPS têm propósitos parecidos, mas operam de maneiras significativamente diferentes, influenciando a precisão, o alcance e a aplicabilidade nos vários cenários.

Localizadores Bluetooth

Este tipo de localizador funciona através de sinais de baixa energia (em inglês, BLE - Bluetooth Low Energy) entre o tracker e o telemóvel, com um alcance de cerca de 100 metros, dependendo de cada modelo, da força do sinal e de obstáculos físicos.

São ideais para localizar objetos em casa, no escritório ou em áreas próximas, consumindo pouca energia, e sendo alimentados por pilhas tipo moeda ou baterias recarregáveis, que duram longos períodos.

Além de emitirem um som para localizar objetos, dependem de uma comunidade de utilizadores que ajuda a atualizar a última posição conhecida quando o tracker está fora do alcance do utilizador, funcionando pela proximidade com esses. A força do AirTag, por exemplo, deve-se à vasta rede de iPhones espalhados pelo mundo.

Exemplos populares incluem o AirTag da Apple, o SmartTag da Samsung, e o Tile.

Localizadores GPS

Por sua vez, os localizadores GPS utilizam sinais de satélite para fornecer a localização em qualquer lugar do planeta. São apropriados para rastrear veículos, equipamentos mais caros, malas ou objetos em grandes áreas.

Estes dispositivos tendem a ser mais caros e maiores, com baterias que normalmente duram alguns dias antes de ser necessária uma recarga.

O preço destes dispositivos depende de características como a cobertura global ou os alertas em tempo real.

Ao contrário dos localizadores Bluetooth, os GPS nem sempre incluem alertas sonoros sem custos adicionais e não dependem de uma comunidade de utilizadores, mantendo uma ligação constante a uma rede ou serviço externo, por forma a atualizar a posição dos objetos em tempo real. Ou seja, determinam a sua posição usando GPS via satélite.

No caso da Invoxia, por exemplo, os dispositivos enviam as informações para os servidores da empresa através das redes LoRa ou Sigfox de baixa potência.

Exemplos populares incluem o Tracki e os modelos Invoxia.

Principais diferenças entre localizadores Bluetooth e GPS

Localizador Bluetooth Localizador GPS Preço Mais barato, geralmente sem mensalidade Mais caro, pode exigir mensalidade Alcance Depende da proximidade do (ou de um) smartphone Funciona em qualquer lugar com cobertura satélite Bateria Pode durar de meses a anos Pode durar apenas dias, exigindo carregamentos frequentes Tamanho Compacto, cabendo num bolso Maior e mais pesado, pela tecnologia adicional Extras Pode emitir som e usar a comunidade para ajudar na localização Rastreio em tempo real, mas sem alertas sonoros, normalmente

Que alternativa escolher?

Apesar de os localizadores Bluetooth serem a opção mais utilizada, como o AirTag da Apple, dependem largamente da comunidade.

Pela limitação da sua tecnologia, estes precisam de recorrer aos smartphones próximos, de outros utilizadores, caso estejam demasiado longe do seu dono.

Assim, se precisar de colocar um localizador numa chave, os modelos Bluetooth são suficientes. No entanto, se vai viajar para um local remoto e quer garantir que a sua família não perde o seu rasto, um localizador GPS será mais apropriado.

