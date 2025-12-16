Mochila de Ginásio Core Workout 35L! Um bom presente de Natal
A Mochila de Ginásio Core Workout 35L foi concebida para quem valoriza organização, conforto e durabilidade nos treinos diários. Aproveitem o desconto Pplware.
Mochila de Ginásio Core Workout 35L é confortável e resistente à água
Com capacidade de 35 litros, a Mochila de Ginásio Core Workout 35L da Prozis oferece espaço suficiente para transportar tudo o que necessita para o ginásio, desporto ou atividades ao ar livre, mantendo os itens organizados e de fácil acesso.
Esta mochila inclui compartimentos dedicados para:
- Roupa e toalhas
- Ténis ou sapatilhas
- Garrafa de água ou shaker
- Pequenos objetos pessoais (chaves, telemóvel, carteira)
As alças ajustáveis e acolchoadas garantem conforto mesmo em deslocações mais longas. O painel traseiro reforçado permite uma boa ventilação, evitando o excesso de suor e aumentando a comodidade durante o transporte.
Fabricada com materiais de alta qualidade, a mochila é resistente à água e ao desgaste, ideal para uso diário e treinos intensos. O tecido robusto protege os seus pertences e mantém a mochila com aspeto novo por mais tempo.
A Mochila de Ginásio Core Workout 35L é a escolha ideal para quem procura uma solução prática, durável e estilosa, para transportar tudo o que precisa para o treino. Com espaço suficiente, conforto ergonómico e design moderno, é uma parceira confiável para os seus desafios diários.
Aproveitem o desconto...
O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Mochila de Ginásio Core Workout 35L da Prozis, com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE.