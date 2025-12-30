Ofertas de ano novo 2026: chaves digitais de Windows e Office com desconto imediato
Para começar 2026 com o essencial em dia (PC mais rápido, Office “para a vida”, e menos dores de cabeça), a campanha da Keysworlds está ativa com 25% de desconto através do cupão SKW25 no evento oficial: Keysworlds 2026 New Year Sale. Entre as propostas mais fortes estão o Office 2021 Pro e o Windows 11 Pro, ideais para quem quer produtividade e estabilidade sem subscrições.
Cupão de desconto
Cupão: SKW25 (25% de desconto — conforme aplicável na campanha).
Promoções em destaque
A lista abaixo segue as promoções e links disponibilizados na campanha, para acesso direto a cada produto.
Microsoft Office
- Office 2021 Pro - 1 PC – 30.93€
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 58.95€ (29.48€/Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 86.11€ (28.70€/Key)
- Office 2021 Pro - 5 PC – 137.30€ (27.46€/PC)
- Office 2019 Pro - 1 PC – 26.71€
Chaves digitais Windows 11 e 10
- Win 11 Pro - 1 PC – 12.81€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 24.34€ (12.17€/Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys – 34.68€ (11.56€/Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys – 51.70€ (10.34€/Key)
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 - 1 PC – 12.85€
- Win 11 Home - 1 PC – 12.56€
- Win 10 Pro – 1 PC – 8.33€
- Win 10 Home – 1 PC – 8.26€
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 - 1 PC – 12.25€
Bundles chaves digitais Windows 11 + Office (Cupão: SKW25)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Bundle – 38.96€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Bundle – 36.52€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Bundle – 38.58€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Bundle – 35.58€
Aplicar cupão SKW25 e ver todos os descontos
Ferramentas úteis para o dia a dia (sem necessidade de cupão)
Além de Windows e Office, a Keysworlds inclui software “de manutenção” e produtividade com preços competitivos — prático para quem gere PCs de família, escritório ou pequenos negócios.
- Ashampoo PDF Pro 5 – 26.35€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 12 Pro – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager - 1 PC - Lifetime – 21.99€
Empresas: compra em volume
Para equipas e departamentos de IT, existe uma área de compra por volume (sem cupão) para cenários multi-dispositivo.
Ver opções Enterprise Wholesale
Como pagar
- Iniciar sessão antes de adicionar o produto ao carrinho e clicar em “Proceed To Checkout”.
- Após preencher os dados necessários, clicar em “Update”.
- Aplicar o cupão (SKW25, quando aplicável) e clicar em “Place Order”.
Suporte
Se surgir alguma dúvida antes ou depois da compra, o contacto direto de suporte é: support@keysworlds.com.
Este artigo conta com o apoio da Keysworlds na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.