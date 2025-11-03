CIGA Design – elegância mecânica com descontos até 70%

A CIGA Design, reconhecida pela sua combinação entre arte, engenharia e design minimalista, volta a surpreender com uma campanha imperdível: descontos até 70% em alguns dos seus modelos mais icónicos.

A marca, premiada internacionalmente pelo seu estilo distinto e filosofia de "design visível", oferece agora uma oportunidade de adquirir peças que aliam sofisticação e inovação a preços excecionalmente competitivos. Entre os destaques estão os modelos Sparkle, Aglaia e Machina, cada um a representar uma faceta diferente da identidade da marca: do brilho e leveza feminina à robustez mecânica inspirada na engenharia industrial.

Sparkle – brilho e sofisticação feminina

O CIGA Design Sparkle é uma celebração do detalhe e da elegância moderna. Projetado para mulheres que valorizam estilo e personalidade, apresenta um mostrador decorado com elementos cintilantes que evocam o brilho das estrelas e a pureza dos cristais.

Cada reflexo do vidro mineral endurecido captura a luz de forma única, criando um jogo visual encantador. A estrutura é fabricada em aço inoxidável polido, resistente à corrosão, e combina-se com uma pulseira delicada, ajustável e confortável, que reforça o equilíbrio entre robustez e leveza. O mecanismo de quartzo japonês assegura precisão e fiabilidade no dia a dia, enquanto o design compacto o torna ideal para uso tanto profissional como social.

Com esta promoção, o Sparkle torna-se uma escolha irresistível para quem deseja um acessório elegante, moderno e de alta durabilidade. Originalmente à venda por $299, está agora disponível por 77,70€ ($89,70), utilizando o código de desconto Spark70.

CIGA Design Sparkle

Aglaia – minimalismo com identidade

Inspirado na deusa grega da beleza e elegância, o CIGA Design Aglaia é um tributo à harmonia estética e ao design minimalista.

Este modelo aposta na simplicidade como forma de expressão: mostrador limpo, sem distrações, ponteiros finos e uma geometria equilibrada que transmite serenidade. A caixa em aço escovado apresenta uma textura suave e resistente, enquanto o vidro em cristal mineral curvado adiciona profundidade e um toque refinado.

O mecanismo de quartzo japonês de alta precisão garante pontualidade e baixo consumo energético. O Aglaia é perfeito para quem procura um relógio leve, versátil e sofisticado, uma peça que combina facilmente com qualquer visual, do casual ao elegante, sem perder a essência do bom design.

Está disponível por apenas 49€ ($56,70), um desconto de 70% face ao preço original de $189. O código de desconto é Agla70.

CIGA Design Aglaia

Machina – o poder do design mecânico

O CIGA Design Machina é a expressão máxima da engenharia visível que distingue a marca. O mostrador aberto revela o mecanismo interno em todo o seu esplendor, permitindo observar o movimento contínuo das engrenagens e a precisão de cada batimento. É uma verdadeira obra de arte relojoeira que combina estética industrial com inovação técnica.

Construído em aço inoxidável com acabamento escovado e vidro em cristal de safira, o Machina oferece resistência superior a riscos e durabilidade a longo prazo. O movimento mecânico automático, visível através do mostrador esqueleto, dispensa pilhas e alimenta-se com o movimento natural do pulso. A bracelete ergonómica proporciona conforto, enquanto o design angular da caixa confere uma presença marcante no pulso, ideal para quem aprecia relógios de caráter forte e personalidade distinta.

É um modelo que traduz a filosofia da CIGA Design: arte, mecânica e emoção reunidas num só objeto. Está disponível por apenas 103,70€ ($119,70) utilizando o código Sale65, que oferece um desconto de 65% face ao preço de $399.

CIGA Design Machina