Soberania Digital: União Europeia tem plano para reduzir dependência dos EUA

A Europa quer deixar de depender de vez do software dos EUA e da China. Este é um cenário que muitos pedem, embora se saiba que têm sido encontrados muitos obstáculos pelo caminho. Isso deve mudar em breve com o Pacote Europeu de Soberania Tecnológica.

União Europeia quer acabar dependência dos EUA

Bruxelas percebeu que já não pode depender dos EUA. A União Europeia está a trabalhar no seu próprio software e hardware para se tornar independente da administração Trump. É certo que este não será um processo fácil, mas para isso, a Europa anunciou o Pacote Europeu de Soberania Tecnológica.

Este visa competir com gigantes norte-americanos como a Meta, a Google e a Microsoft. O primeiro passo será a criação de uma nuvem europeia, embora os 27 Estados-membros necessitem primeiro de chegar a um acordo. Os organismos governamentais devem migrar, pelo menos, os seus serviços críticos para nós locais.

O objectivo é garantir que estes dados se mantêm sob jurisdição europeia. Os EUA e a China exploram há anos esta lacuna regulatória para desenvolver novos chips e modelos de IA. A Europa finalmente despertou e está agora empenhada numa estratégia de código aberto.

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Europa tem lançado o planos Soberania Digital

Um exemplo disso vem do Linux, que está a começar a ganhar força em países como a França e a Alemanha. A UE pretende que se este SO se torne o padrão para agências governamentais, organismos públicos e serviços essenciais. Esta transição será apenas o início.

A União Europeia precisa de criar alternativas ao Gmail e substituir pacotes como o Microsoft Office por opções de código aberto como o LibreOffice. O processo não será fácil pois terão de convencer os utilizadores de que a mudança vale a pena.

Alternativas ainda têm de ser criadas

A Europa está ciente de que compete com gigantes tecnológicos como a Amazon, a Meta e a Google, mas as empresas da UE estão muito atrás. Algumas empresas, como a OVH (França) e a T-Systems (Alemanha), estão a apontar alto com a sua própria infraestrutura de cloud, embora ainda estejam muito atrás das suas rivais americanas.

Em 2020, as empresas europeias tentaram criar uma grande plataforma na cloud com o projeto GAIA-X, que deveria ser desenvolvido no prazo de seis meses. A contagem decrescente começou, mas o GAIA-X 3.0 Danúbio ainda não está pronto.A isto acresce a chegada de empresas americanas a solo europeu.

A Amazon e a Microsoft apostam em Espanha para construir os seus enormes centros de dados que suportarão a inteligência artificial ; praticamente todos os projetos são estrangeiros, enquanto a UE permanece atolada em regulamentos.