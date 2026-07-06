Dia da Conceção: o “feriado” russo para resolver um problema de natalidade

Quando o tema é a queda da natalidade, Portugal não é um caso isolado. Contudo, poucas respostas a este problema foram tão originais e polémicas como a de uma região russa, que durante quase duas décadas recompensou com carros e dinheiro os casais que conseguissem sincronizar o nascimento dos filhos com o feriado nacional.

Uma solução para travar a crise demográfica

Em 2005, a Rússia enfrentava um problema sério, com a população a encolher, fruto de baixas taxas de natalidade, esperança de vida reduzida e emigração em alta.

O presidente Vladimir Putin chegaria mesmo a classificar, no seu discurso à nação de 2006, a crise demográfica como o problema mais urgente do país.

Foi neste contexto que o governador da região de Ulyanovsk, cidade natal de Lenine, situada cerca de 800 km a leste de Moscovo, decidiu ir além dos habituais incentivos financeiros.

Batizada oficialmente de "Dia da Comunhão Familiar", Sergey Morozov criou a iniciativa que ficaria conhecida por todos como o Dia da Conceção.

Como funcionava o "concurso da natalidade"

Apesar de pouco convencional, o conceito era simples: a 12 de setembro, os casais eram incentivados, e até dispensados mais cedo do trabalho, a tentar conceber um filho.

Nove meses depois tem lugar o dia 12 de junho, o Dia da Rússia, feriado nacional que celebra a soberania do país.

Os casais cujos bebés nascessem exatamente nesse dia entravam numa espécie de sorteio com prémios reais: eletrodomésticos, certificados monetários e, para o grande vencedor, um todo o terreno UAZ-Patriot, fabricado na própria região.

A iniciativa ganhou até um lema informal: "Dá à luz um patriota".

O impacto foi visível nos números. Se em 2005 apenas 311 mulheres se inscreveram na campanha, o interesse cresceu de forma consistente nos anos seguintes, com dezenas de bebés a nascer todos os anos na data desejada, muito acima da média diária da região.

Da fama internacional ao fim

A originalidade do "feriado" não passou despercebida fora da Rússia, tendo sido noticiado por meios de comunicação como a ABC News e a NBC, e chegado a integrar listas de "curiosidades russas".

No entanto, o entusiasmo inicial foi-se diluindo. Ao longo dos anos, o número de crianças nascidas exatamente a 12 de junho caiu de forma acentuada, de cerca de 170 para apenas 30, segundo dados oficiais da região.

Em 2022, o Ministério da Política Familiar de Ulyanovsk decidiu pôr fim à campanha, alegando que esta já não tinha impacto real na natalidade e gerava até algum descontentamento, uma vez que os participantes não tinham qualquer controlo sobre o resultado.

Em substituição, surgiu uma nova iniciativa, "Obrigado pela Vida", mais orientada para o apoio social às famílias do que para prémios ligados a datas específicas.

Entretanto, o dia 12 de setembro continua a ser uma data comemorativa no calendário de Ulyanovsk, mas, agora, sem o sorteio de carros e sem a pressão de "programar" nascimentos.